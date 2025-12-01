Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

जोधपुर रेलवे स्टेशन,पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से दिसंबर माह में बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए जोधपुर मंडल की विभिन्न नियमित एवं साप्ताहिक ट्रेनों में आज से 17 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई तौर पर 43 डिब्बों की बढ़ोतरी की है। डिब्बों में बढ़ोतरी से विभिन्न रूट पर संचालित ट्रेनों के यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से बड़ी राहत मिलने वाली है। आगामी 31 दिसंबर तक डिब्बों की बढ़ोतरी के आदेश प्रभावी रहेंगे।
जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह व्यवस्था आज से 31 दिसंबर की अवधि के लिए 17 जोड़ी ट्रेनों में में प्रभावी रहेगी। ईयर एंड होने के कारण दिसंबर माह में पर्यटकों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की अधिकांश ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए जोधपुर डिवीजन की विभिन्न नियमित और साप्ताहिक 17 जोड़ी ट्रेनों में आज से 43 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है।
जोधपुर के बाद अब जयपुर रेल मंडल में भी ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो रही है। दिसंबर माह में जयपुर शहर में पर्यटक सीजन पीक पर रहता है, ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल रेलवे प्रशासन ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी करता है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलसेवाओं की संचालन अवधि में भी विस्तार किया जाता रहा है। इस बार भी जयपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली कुछ ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाए जाने की घोषणा भी जल्द ही रेलवे प्रशासन करेगा।
