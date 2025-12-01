Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

दिसंबर माह में बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए जोधपुर रेल मंडल की विभिन्न नियमित एवं साप्ताहिक ट्रेनों में आज से 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक अस्थाई तौर पर 43 डिब्बों की बढ़ोतरी की है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 01, 2025

जोधपुर रेलवे स्टेशन,पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से दिसंबर माह में बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए जोधपुर मंडल की विभिन्न नियमित एवं साप्ताहिक ट्रेनों में आज से 17 जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई तौर पर 43 डिब्बों की बढ़ोतरी की है। डिब्बों में बढ़ोतरी से वि​भिन्न रूट पर संचालित ट्रेनों के यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से बड़ी राहत मिलने वाली है। आगामी 31 दिसंबर तक डिब्बों की बढ़ोतरी के आदेश प्रभावी रहेंगे।

वेटिंग लिस्ट से मिलेगी राहत

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह व्यवस्था आज से 31 दिसंबर की अवधि के लिए 17 जोड़ी ट्रेनों में में प्रभावी रहेगी। ईयर एंड होने के कारण दिसंबर माह में पर्यटकों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की अधिकांश ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए जोधपुर डिवीजन की विभिन्न नियमित और साप्ताहिक 17 जोड़ी ट्रेनों में आज से 43 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है।

जयपुर रेल मंडल में भी डिब्बों में बढ़ोतरी संभव

जोधपुर के बाद अब जयपुर रेल ​मंडल में भी ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो रही है। दिसंबर माह में जयपुर शहर में पर्यटक सीजन पीक पर रहता है, ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल रेलवे प्रशासन ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी करता है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलसेवाओं की संचालन अवधि में भी विस्तार किया जाता रहा है। इस बार भी जयपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली कुछ ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाए जाने की घोषणा भी जल्द ही रेलवे प्रशासन करेगा।

जोधपुर रेल मंडल में इन ट्रेनों में बढ़ाए डिब्बे

  • गाड़ी संख्या 14707-08 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस में 1 थर्ड एसी
  • गाड़ी संख्या 22977-78 जयपुर-जोधपुर सुपरफास्ट में 1 फर्स्ट मय सेकंड एसी तथा 1 थर्ड एसी
  • 14801-02 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में 1 स्लीपर और 3 जनरल कोच
  • 12465-66 रणथंभोर सुपरफास्ट में 1 स्लीपर और 3 जनरल
  • 14854-64-66 तथा 14853-63-65 मरुधर एक्सप्रेस में 1-1 थर्ड एसी
  • 14807-08 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस में 3 थर्ड एसी और 2 स्लीपर
  • 0483-84 भगत की कोठी-दादर सुपरफास्ट में 3 थर्ड एसी और 2 स्लीपर
  • 04827-28 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 3 थर्ड एसी और 2 स्लीपर
  • 20485-86 जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी और 2 स्लीपर
  • 20492-91 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी और 2 स्लीपर
  • 20475-76 बीकानेर-मिरज सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर
  • 22497-98 श्रीगंगानगर-तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी
  • 20481-82 भगत की कोठी-तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट में 1 स्लीपर
  • 12495-96 बीकानेर-कोलकाता सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर
  • 20473-74 बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट में 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

Minor girl molested
जोधपुर

आग नियंत्रण की अनूठी पहल: लगा रहे ये सिस्टम, इंसान होता है डीइलेक्ट्रीफाई, केमिकल फैलने नहीं देता आग

fire-control
जोधपुर

Jodhpur IIT: अंतरिक्ष से सीमा तक नई उड़ान, ऑक्सीजन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन से एंटी ड्रोन सिस्टम तक नवाचार

Jodhpur IIT
जोधपुर

Rajasthan High Court : सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना में अब सभी करा सकेंगे इलाज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मरीजों को मिली बड़ी राहत

Chief Minister Ayushman Bal Sambal Yojana now everyone can get treatment muscular dystrophy patients big relief Rajasthan High Court Big order
जोधपुर

Rajasthan Cyber Crime : सभी बैंक खातों का केवाइसी व हर गिग वर्कर का पंजीयन अनिवार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 30 से अधिक निर्देश

COURT
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.