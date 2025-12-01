Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

जोधपुर के बाद अब जयपुर रेल ​मंडल में भी ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो रही है। दिसंबर माह में जयपुर शहर में पर्यटक सीजन पीक पर रहता है, ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल रेलवे प्रशासन ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी करता है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलसेवाओं की संचालन अवधि में भी विस्तार किया जाता रहा है। इस बार भी जयपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली कुछ ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाए जाने की घोषणा भी जल्द ही रेलवे प्रशासन करेगा।