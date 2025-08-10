Rajasthan Politics: राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, अशोक गहलोत को लेकर दिया ये बड़ा बयान

जोधपुर। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत को खुद की पार्टी में ही किनारे कर दिया गया है। फिर भी वो सुर्खियों में बने रहने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे है।
बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए थे। गहलोत ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा था।
जोधपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस को पक्का अनुमान हो गया है कि बिहार चुनाव में उनको राज नहीं मिलने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भाजपा नीत गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस-जिस राज्य में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां कोई आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन, जहां पर कांग्रेस हारती है, वहां पर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है और चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाते है।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संविधान के तहत कार्य करती है। विशेष निगरानी रखना और सर्वे करना ये चुनाव आयोग का काम है। अगर आप 20 लाख मतदाताओं के नाम नहीं हटाओ। 22—23 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़ दो, जिनका कोई अता-पता ही नहीं है। ऐसे में संदेश उत्पन्न होता है कि मतदाता लिस्ट में अनाधिकृत लोगों के नाम है। किसी भी वास्तविक मतदाना ने नहीं कहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़े इसलिए हो रहे हैं कि उनके फर्जीवाड़े उजागर हो रहे है। राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कहीं, वो उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। अपनी हार की बौखलाहट को मिटाने के लिए आरोप लगाना ठीक नहीं है।
अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वे तो आज तक एक ही परिवार की पूजा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को सही साबित करने के लिए गहलोत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो न्यायालय में पेश करें। गहलोत जानबूझकर सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे आरोप लगाते है।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत को खुद की पार्टी में ही किनारे कर दिया गया है। जयपुर में छात्रसंघ को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। वे आए भी नहीं। ऐसी स्थिति में साफ है कि वे अपनी पार्टी में धीरे-धीरे किनारे हो रहे है। सिर्फ एक परिवार की हाजिरी और सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा बयान दिया, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।
पेपर लीक के मुद्दे पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पेपर लीक में जो भी शामिल रहे हैं, वे पकड़े जा रहे है। गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी पर मंत्री ने कहा कि उनके साथ काम करने वाला एक अधिकारी पेपर लीक मामले में पकड़ा जाएं, इससे ज्यादा शर्मनाक की बात कुछ नहीं हो सकती है। पता नहीं गहलोत के इर्द—गिर्द ऐसे कितने लोग थे, जो मिनी सीएम बनकर फिर रहे थे। उनमें से जो भी दोषी होंगे, वे सभी पकड़े जाएंगे।