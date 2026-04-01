Monsoon 2026 Prediction: राजस्थान में इस साल अकाल या सुकाल, मानसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, अप्रत्याशित घटना के भी संकेत

अनुष्ठान में कुल आठ अबोध बालकों को शामिल किया गया। स्नान के बाद गीले वस्त्रों में बालकों को आमने-सामने खड़ा कर बांस की खपच्चियां थमाई गईं। कुमकुम लगी खपची सुकाल और काजल लगी खपची अकाल का प्रतीक मानी गई। मिट्टी की वेदी पर सात प्रकार के खाद्यान्न, गुड़ और पताशों की ढेरी पर लकड़ी का थंब स्थापित किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने जयकारों के साथ अनुष्ठान में भाग लिया। धार्मिक आयोजन में जागेश्वर महाराज के साथ भागवत नंदन और सचिन महाराज का सहयोग रहा।