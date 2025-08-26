Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल नहीं मिलेगा टिकट, डोटासरा से बोले रंधावा

प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में खलबली मच गई है।

जोधपुर

Lokendra Sainger

Aug 26, 2025

rajasthan politics
Photo- Patrika Network

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में खलबली मच गई है। रंधावा ने मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है, उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने साथ में मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए।

मीडिया ने जब रंधावा से पूछा कि क्या पूर्व मंत्री अमीन खान को वापस लेने के बाद बाकी नेताओं को भी वापस लिया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर के बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया।

'कांग्रेस के डीएनए को करेंगे मजबूत'

कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई 'आया राम गया राम' करेगा, तो कांग्रेस उन नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आया 'राम गया राम' बंद कर दिया है। कांग्रेस के डीएनए को मजबूत करेंगे।

एकजुटता का दिया संदेश

साथ ही रंधावा ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हर स्टेज पर पायलट, गहलोत और हमारे सभी नेता एकजुट हैं। जब भी हमारी बैठक होती है, आप कभी नहीं सुनेंगे कि हमने एक-दूसरे के खिलाफ कोई बात बोली है। कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में एक है।

हाल ही हुई अमीन खान की पार्टी में वापसी

गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हुई है। पार्टी ने उन्हें छह साल के निष्कासित किया था, जिसे उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया था।

Published on:

26 Aug 2025 09:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Politics: कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल नहीं मिलेगा टिकट, डोटासरा से बोले रंधावा

