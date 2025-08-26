Rajasthan Politics: कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल नहीं मिलेगा टिकट, डोटासरा से बोले रंधावा

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में खलबली मच गई है। रंधावा ने मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है, उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने साथ में मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए।