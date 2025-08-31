राजस्थान की ‘एसआइ भर्ती अभी रद्द नहीं’, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने किया साफ

Rajasthan SI Bharti: जोधपुर। एसआइ भर्ती अभी रद्द नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर आरपीएससी को भेजा जाए। विधि विभाग आदेश का परीक्षण कर रहा है। प्रभावित पक्षकार जिनका चयन हुआ था। उनका अपना पक्ष है, वे डिवीजन बेंच में अपील करें। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकाल में आरपीएससी में जितने भी सदस्य व अध्यक्ष थे, उन पर प्रश्न चिह्न लगाए और जांच के आदेश दिए हैं। आरपीएससी के सदस्य इसमें लिप्त हैं तो इस भर्ती को संदिग्ध माना है। ऐसी स्थिति में गहनता से जांच होनी चाहिए, आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए।
पटेल ने कहा कि न्यायालय ने एक प्रकार से भाजपा सरकार की तारीफ की है। सरकार ने पहले आते ही एसआइटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया और कई लोगों को जेल में डाला है। जबकि कांग्रेस शासन ने भर्ती घोटाले पर कोई एक्शन नहीं लिया था।
अशोक गहलोत का नाम लिए बिना पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड पकड़े जाएं तो समझिए कि जांच कहां जा रही है। न्यायालय ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि 1051 अभ्यर्थियों की जो भर्ती हमारी सरकार ने निकाली है, इसमें इनको भी समाहित किया जाए। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई, उन सभी की जांच की जाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हर मछली पकड़ी जाएगी। जिसने गड़बड़ी की है, उसको यह सरकार नहीं छोड़ेगी।
पटेल ने कहा कि पूर्व में जो अध्यक्ष व सदस्य रहे, उनकी नियुक्ति में कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई। ऐसे लोगों का चयन किया, जिनसे आरपीएससी का भरोसा उठ गया। अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वह पुलिस महकमे के बेदाग अफसर रहे हैं। ईमानदार नए सदस्य भी लगाए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में न्यायालय का निर्णय आया है, उनका पक्ष है, वह अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार विधि विभाग से परीक्षण करवा कर अपना काम करेगी।
दूसरी तरफ शनिवार को जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा सहित राज्य के कई हिस्सों में ट्रेनी एसआइ और उनके परिजन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मदद की अपील की।