राजस्थान की ‘एसआइ भर्ती अभी रद्द नहीं’, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने किया साफ

अशोक गहलोत का नाम लिए बिना पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड पकड़े जाएं तो समझिए कि जांच कहां जा रही है। न्यायालय ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि 1051 अभ्यर्थियों की जो भर्ती हमारी सरकार ने निकाली है, इसमें इनको भी समाहित किया जाए। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई, उन सभी की जांच की जाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हर मछली पकड़ी जाएगी। जिसने गड़बड़ी की है, उसको यह सरकार नहीं छोड़ेगी।