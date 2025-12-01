Rajasthan: नई स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली से रेगिस्तान तक का सफर आज से, जैसलमेर-दिल्ली के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

शकूरबस्ती दिल्ली-जैसलमेर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आज से संचालन, पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर। शकूरबस्ती दिल्ली-जैसलमेर वाया जयपुर होकर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है। यह नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज से शकूरबस्ती दिल्ली से और 2 दिसंबर से जैसलमेर से प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार चलेगी। जैसलमेर से यह ट्रेन नियमित रूप से शाम 5 बजे रवाना होकर रात 9:50 बजे जोधपुर और तड़के 3:20 बजे जयपुर पहुंचेगी। यहां 10 मिनट के ठहराव के बाद यह सुबह 9:30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी।
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 नवंबर को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर-शकूरबस्ती दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल उद्घाटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अवसर पर रेलमंत्री वैष्णव ने ट्रेन का नया नाम स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रखा था। दिल्ली रूट पर अब जयपुर से यात्रियों को कुल 16 ट्रेनें उपलब्ध हो गई हैं।
स्वर्ण नगरी स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में 01 फर्स्ट एसी, 01 सैकण्ड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 गार्ड डिब्बा व 01 पावरकार सहित कुल 16 डिब्बे एलएचबी कोच लगाए गए हैं।
स्वर्ण नगरी स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और आशापुरा गोमट स्टेशनों पर ठहराव होगा।
जयपुर से जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को भी एक और नई ट्रेन मिल गई है। पर्यटन की नजर से जैसलमेर महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और हर साल पर्यटन के पीक सीजन में हजारों सैलानी जैसलमेर पहुंचते हैं। ऐसे में स्वर्ण नगर सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू होने पर जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती दिल्ली- जैसलमेर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली कैंट शाम शाम 5.54/5.56, गुड़गांव 6.11/6.13, रेवाड़ी 7.05/7.07, अलवर 8.06/8.09, दौसा 9.10/9.12, जयपुर रात 10.30/10.40, फुलेरा 11.33/11.35, नावां सिटी 12.13/12.15, कुचामन सिटी 12.29/12.31, मकराना 12.44/12.47, डेगाना 1.17/1.20, मेड़ता रोड 1.49/1.54, जोधपुर अलसुबह 3.40/4,ओसियां 5.01/5.03, मारवाड़ लोहावट 5.37/5.39, फलोदी 6.12/6.17, रामदेवरा 7.01/7.04, आशापुरा गोमट 7.16/7.18, जैसलमेर सुबह 9.00 बजे पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती दिल्ली स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन आशापुरा गोमट शाम 6.08/6.10, रामदेवरा 6.18/6.21, फलोदी 7.05/7.10, मारवाड़ लोहावट 7.41/7.43, ओसियां रात 8.14/8.16, जोधपुर 9.50/10.20, मेड़ता रोड 11.42/11.47, डेगाना 12.18/12.21, मकराना 12.51/12.54, कुचामन सिटी 1.16/1.18, नावा सिटी 1.32/1.34, फुलेरा 2.25/2.27, जयपुर 3.20/3.30, दौसा प्रात: 4.14/4.16, अलवर 5.29/5.32, रेवाड़ी 7.28/7.30, गुड़गांव 8.18/8.20, दिल्ली कैंट 8.35/8.37, शकूरबस्ती सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी।
