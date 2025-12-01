Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: नई स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली से रेगिस्तान तक का सफर आज से, जैसलमेर-दिल्ली के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

शकूरबस्ती दिल्ली-जैसलमेर वाया जयपुर होकर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है। यह नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज से शकूरबस्ती दिल्ली से और 2 दिसंबर से जैसलमेर से प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार चलेगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 01, 2025

शकूरबस्ती दिल्ली-जैसलमेर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आज से संचालन, पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। शकूरबस्ती दिल्ली-जैसलमेर वाया जयपुर होकर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है। यह नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज से शकूरबस्ती दिल्ली से और 2 दिसंबर से जैसलमेर से प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार चलेगी। जैसलमेर से यह ट्रेन नियमित रूप से शाम 5 बजे रवाना होकर रात 9:50 बजे जोधपुर और तड़के 3:20 बजे जयपुर पहुंचेगी। यहां 10 मिनट के ठहराव के बाद यह सुबह 9:30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी।

रेलमंत्री ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 नवंबर को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर-शकूरबस्ती दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल उद्घाटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अवसर पर रेलमंत्री वैष्णव ने ट्रेन का नया नाम स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रखा था। दिल्ली रूट पर अब जयपुर से यात्रियों को कुल 16 ट्रेनें उपलब्ध हो गई हैं।

ट्रेन में कुल 16 कोच शामिल

स्वर्ण नगरी स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में 01 फर्स्ट एसी, 01 सैकण्ड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 गार्ड डिब्बा व 01 पावरकार सहित कुल 16 डिब्बे एलएचबी कोच लगाए गए हैं।

इन स्टेशनों पर ठहराव

स्वर्ण नगरी स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और आशापुरा गोमट स्टेशनों पर ठहराव ​होगा।

जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी कनेक्टिविटी

जयपुर से ​जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को भी एक और नई ट्रेन मिल गई है। पर्यटन की नजर से जैसलमेर महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और हर साल पर्यटन के पीक सीजन में हजारों सैलानी जैसलमेर पहुंचते हैं। ऐसे में स्वर्ण नगर सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू होने पर जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

समय सारणी जारी

गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती दिल्ली- जैसलमेर स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली कैंट शाम शाम 5.54/5.56, गुड़गांव 6.11/6.13, रेवाड़ी 7.05/7.07, अलवर 8.06/8.09, दौसा 9.10/9.12, जयपुर रात 10.30/10.40, फुलेरा 11.33/11.35, नावां सिटी 12.13/12.15, कुचामन सिटी 12.29/12.31, मकराना 12.44/12.47, डेगाना 1.17/1.20, मेड़ता रोड 1.49/1.54, जोधपुर अलसुबह 3.40/4,ओसियां 5.01/5.03, मारवाड़ लोहावट 5.37/5.39, फलोदी 6.12/6.17, रामदेवरा 7.01/7.04, आशापुरा गोमट 7.16/7.18, जैसलमेर सुबह 9.00 बजे पहुंचेगी।

जैसलमेर-दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन

गाड़ी संख्या 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती दिल्ली स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन आशापुरा गोमट शाम 6.08/6.10, रामदेवरा 6.18/6.21, फलोदी 7.05/7.10, मारवाड़ लोहावट 7.41/7.43, ओसियां रात 8.14/8.16, जोधपुर 9.50/10.20, मेड़ता रोड 11.42/11.47, डेगाना 12.18/12.21, मकराना 12.51/12.54, कुचामन सिटी 1.16/1.18, नावा सिटी 1.32/1.34, फुलेरा 2.25/2.27, जयपुर 3.20/3.30, दौसा प्रात: 4.14/4.16, अलवर 5.29/5.32, रेवाड़ी 7.28/7.30, गुड़गांव 8.18/8.20, दिल्ली कैंट 8.35/8.37, शकूरबस्ती सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: नई स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली से रेगिस्तान तक का सफर आज से, जैसलमेर-दिल्ली के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

जोधपुर

Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

Minor girl molested
जोधपुर

आग नियंत्रण की अनूठी पहल: लगा रहे ये सिस्टम, इंसान होता है डीइलेक्ट्रीफाई, केमिकल फैलने नहीं देता आग

fire-control
जोधपुर

Jodhpur IIT: अंतरिक्ष से सीमा तक नई उड़ान, ऑक्सीजन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन से एंटी ड्रोन सिस्टम तक नवाचार

Jodhpur IIT
जोधपुर

Rajasthan High Court : सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना में अब सभी करा सकेंगे इलाज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मरीजों को मिली बड़ी राहत

Chief Minister Ayushman Bal Sambal Yojana now everyone can get treatment muscular dystrophy patients big relief Rajasthan High Court Big order
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.