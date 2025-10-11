Good News: जर्मन तकनीक से लैस राजस्थान का पहला ‘स्मार्ट रनिंग ट्रैक’ तैयार, स्मार्टफोन पर दिखेगी एथलीट की परफॉर्मेंस

ट्रैक को जर्मन तकनीक से लैस किया गया है। खास बात यह है कि एथलीट की परफॉर्मेंस को स्मार्टफोन में भी देखा जा सकता है। इसके लिए ‘स्मार्ट रन’ नामक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जो स्मार्ट ट्रैक्स लोकेशन से कनेक्ट होकर एथलीट के डेटा को रीयल टाइम में रिकॉर्ड करता है। स्मार्ट रन ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी भारी-भरकम सेटअप की जरूरत नहीं होती। एक बार एथलीट ट्रैक पर आता है तो सेंसर और मोबाइल ऐप के माध्यम से उसका प्रदर्शन स्वत: रिकॉर्ड हो जाता है।