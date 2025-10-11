Good News: जर्मन तकनीक से लैस राजस्थान का पहला ‘स्मार्ट रनिंग ट्रैक’ तैयार, स्मार्टफोन पर दिखेगी एथलीट की परफॉर्मेंस

फोटो: पत्रिका
Rajasthan's First Smart Running Track: खेलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जोधपुर में प्रदेश का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक तैयार हो गया है। चैनपुरा स्थित अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में तैयार इस अत्याधुनिक ट्रैक पर अब एथलीट की हर गतिविधि को तकनीक के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा।
इस स्मार्ट ट्रैक की कुल लंबाई 400 मीटर है, जिसमें कुल चार स्मार्ट ट्रैकर लगाए गए हैं। इस ट्रैक का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार की बजट घोषणा के तहत किया गया है, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई है।
यह ट्रैक न केवल राजस्थान बल्कि देशभर के एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। ट्रैक पर लगे स्मार्ट ट्रैकर सेंसर आधारित तकनीक पर काम करते हैं, जो एथलीट की दौड़ने की गति, ताल, समय और ताकत जैसे मापदंडों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करते हैं। इससे खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने और सुधारने में मदद मिलेगी।
ट्रैक को जर्मन तकनीक से लैस किया गया है। खास बात यह है कि एथलीट की परफॉर्मेंस को स्मार्टफोन में भी देखा जा सकता है। इसके लिए ‘स्मार्ट रन’ नामक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जो स्मार्ट ट्रैक्स लोकेशन से कनेक्ट होकर एथलीट के डेटा को रीयल टाइम में रिकॉर्ड करता है। स्मार्ट रन ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी भारी-भरकम सेटअप की जरूरत नहीं होती। एक बार एथलीट ट्रैक पर आता है तो सेंसर और मोबाइल ऐप के माध्यम से उसका प्रदर्शन स्वत: रिकॉर्ड हो जाता है।
इस ट्रैक के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी अगले कुछ दिन में मिलने की संभावना है। इससे यहां होने वाले टूर्नामेंट्स और एथलीटों की रैंकिंग को भी वैश्विक मान्यता मिल सकेगी।
चैनपुरा स्थित अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में प्रदेश का पहला स्मार्ट एथलीट ट्रैक बना है। JDA की ओर से जर्मनी से 24 लाख में सॉफ्टवेयर खरीदा गया। जिसमें 4 स्मार्ट सेंसर शामिल हैं। स्मार्ट रन ऐप से फोन में एथलीट की हर एक्टिविटी को भी देखा जा सकता है।
