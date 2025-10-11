Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान के इस जिले में रोज 12.60 लाख रुपए के अंडे खा रहे लोग, विश्व अंडा दिवस पर जानें चौंकाने वाला फैक्ट

Interesting Fact: हर साल अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस मनाया जाता है। शहर में सिर्फ दो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं। ऐसे में अंडों की 90 फीसदी सप्लाई पंजाब से आ रही है।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Oct 11, 2025

बाजार एरिया में एक दुकान पर स्टोरेज किए गए अंडे (फोटो: पत्रिका)

World Egg Day 2025: विश्व अंडा दिवस पर यह तथ्य चौंकाने वाला है कि श्रीगंगानगर में रोजाना करीब दो लाख दस हजार अंडों की खपत हो रही है। कारोबारियों की मानें तो एक अंडा छह रुपए में बिकता है, यानी रोजाना करीब 12.60 लाख रुपए का अंडा कारोबार हो रहा है। हर साल अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस मनाया जाता है। शहर में सिर्फ दो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं। ऐसे में अंडों की 90 फीसदी सप्लाई पंजाब से आ रही है। दुकानदार हैप्पी उर्फ पवन कुमार ने बताया कि लालगढ़ और साधुवाली छावनी में सैनिकों की नियमित डिमांड रहती है। सर्दियों में ग्राहकी बढ़ जाती है।

इसलिए पंजाब में ज्यादा पोल्ट्री फार्म हाउस

कारोबारियों का कहना है कि पंजाब का तापमान मुर्गी पालन के लिए अनुकूल है। वहां सर्दी-गर्मी संतुलित रहती है, जबकि श्रीगंगानगर में मौसम अधिक चरम होता है। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण खानपान में अंडे का सेवन भी अधिक है। गोलबाजार के दुकानदार योगेश मिडढा ने बताया कि चिकित्सक भी अंडों को मांसाहारी नहीं मानते, जिससे लोग इसे सेहत सुधारने के लिए खाते हैं।

सेहत सुधारने के लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट

अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के विकास और मरमत में सहायक है। इसमें विटामिन डी, बी, सेलेनियम और कोलीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों, तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मस्तिष्क विकास में मददगार हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिवाली से पहले आया शिक्षा विभाग का नया आदेश, उड़ गई शिक्षकों की नींद
बीकानेर
Madan Dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 12:40 pm

Published on:

11 Oct 2025 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान के इस जिले में रोज 12.60 लाख रुपए के अंडे खा रहे लोग, विश्व अंडा दिवस पर जानें चौंकाने वाला फैक्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू: दलालों का दखल होगा खत्म… अब यहां से होंगे सीधे ऑनलाइन काम

Rajasthan Parivahan vibhag
श्री गंगानगर

Karwa Chauth 2025: ‘मेरी पत्नी ही मेरी भगवान…’, राजस्थान में इन 3 पत्नियों का गिफ्ट बन गया मिसाल, अपने-अपने पतियों को दे दिया जिंदगीभर का तोहफा

श्री गंगानगर

पेट में दर्द रहता है, सोनोग्राफी कर दो, मिला टका सा जवाब-आप तो अगले महीने आना

श्री गंगानगर

बार बार मोबाइल देखना, लाइक और शेयर का नशा भी मनोरोग

श्री गंगानगर

फिल्मी स्टाइल से नाकाबंदी तोड़ कर भागा, पुलिस की घेराबंदी से दबोचा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.