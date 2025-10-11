राजस्थान के इस जिले में रोज 12.60 लाख रुपए के अंडे खा रहे लोग, विश्व अंडा दिवस पर जानें चौंकाने वाला फैक्ट

World Egg Day 2025: विश्व अंडा दिवस पर यह तथ्य चौंकाने वाला है कि श्रीगंगानगर में रोजाना करीब दो लाख दस हजार अंडों की खपत हो रही है। कारोबारियों की मानें तो एक अंडा छह रुपए में बिकता है, यानी रोजाना करीब 12.60 लाख रुपए का अंडा कारोबार हो रहा है। हर साल अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस मनाया जाता है। शहर में सिर्फ दो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं। ऐसे में अंडों की 90 फीसदी सप्लाई पंजाब से आ रही है। दुकानदार हैप्पी उर्फ पवन कुमार ने बताया कि लालगढ़ और साधुवाली छावनी में सैनिकों की नियमित डिमांड रहती है। सर्दियों में ग्राहकी बढ़ जाती है।