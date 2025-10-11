राजस्थान के इस जिले में रोज 12.60 लाख रुपए के अंडे खा रहे लोग, विश्व अंडा दिवस पर जानें चौंकाने वाला फैक्ट

बाजार एरिया में एक दुकान पर स्टोरेज किए गए अंडे (फोटो: पत्रिका)
World Egg Day 2025: विश्व अंडा दिवस पर यह तथ्य चौंकाने वाला है कि श्रीगंगानगर में रोजाना करीब दो लाख दस हजार अंडों की खपत हो रही है। कारोबारियों की मानें तो एक अंडा छह रुपए में बिकता है, यानी रोजाना करीब 12.60 लाख रुपए का अंडा कारोबार हो रहा है। हर साल अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस मनाया जाता है। शहर में सिर्फ दो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं। ऐसे में अंडों की 90 फीसदी सप्लाई पंजाब से आ रही है। दुकानदार हैप्पी उर्फ पवन कुमार ने बताया कि लालगढ़ और साधुवाली छावनी में सैनिकों की नियमित डिमांड रहती है। सर्दियों में ग्राहकी बढ़ जाती है।
कारोबारियों का कहना है कि पंजाब का तापमान मुर्गी पालन के लिए अनुकूल है। वहां सर्दी-गर्मी संतुलित रहती है, जबकि श्रीगंगानगर में मौसम अधिक चरम होता है। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण खानपान में अंडे का सेवन भी अधिक है। गोलबाजार के दुकानदार योगेश मिडढा ने बताया कि चिकित्सक भी अंडों को मांसाहारी नहीं मानते, जिससे लोग इसे सेहत सुधारने के लिए खाते हैं।
अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के विकास और मरमत में सहायक है। इसमें विटामिन डी, बी, सेलेनियम और कोलीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों, तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मस्तिष्क विकास में मददगार हैं।
