जब राजनाथ सिंह ने मंच से लिया रविंद्र सिंह भाटी का नाम…. तालियों से गूंज उठा सभा भवन, देखें VIDEO

Jodhpur News: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने राजपूत सभा भवन में वीरांगनाओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का जैसे ही नाम लिया, वैसे ही सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भाटी को देखकर राजनाथ सिंह मुस्काए और हालचाल पूछा। विधायक भाटी ने भी कुर्सी से उठकर उनको प्रणाम किया।
कार्यक्रम से पहले जोधपुर मारवाड़ राजपूत सभा ने राजनाथ सिंह का अभिनंदन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक पुष्पेंद्र सिंह, बाबू सिंह, रविंद्र सिंह भाटी, हमीर सिंह भायल, पूर्व शंभू सिंह खेतासर, डॉ. महेंद्र सिंह मौजूद, समाजसेवी पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह माणकलाव आदि मौजूद रहे।
मारवाड़ राजपूत सभा भवन में वीरांगनाओं का सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि 1965 और 1971 के अलावा करगिल में मारवाड़ के सपूतों ने योगदान दिया है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस समाज के युवाओं ने योगदान दिया है। उन्होंने EWS को लेकर राजस्थान को लाभ दिलाने का आग्रह किया। साथ ही राजस्थान में सैनिक स्कूलों की मान्यता के लिए भी आभार जताया।
गौरतलब है कि इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के लालसागर स्थित आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया। इस एकेडमी की पूरी परियोजना लगभग 110 करोड़ रुपए की है। प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया है, जिसमें 125 कमरे हैं। प्रथम चरण में यहां 400 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 200 स्टूडेंट NDA और 200 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार किए जाएंगे।