जब राजनाथ सिंह ने मंच से लिया रविंद्र सिंह भाटी का नाम…. तालियों से गूंज उठा सभा भवन, देखें VIDEO

मारवाड़ राजपूत सभा भवन में वीरांगनाओं का सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि 1965 और 1971 के अलावा करगिल में मारवाड़ के सपूतों ने योगदान दिया है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस समाज के युवाओं ने योगदान दिया है। उन्होंने EWS को लेकर राजस्थान को लाभ दिलाने का आग्रह किया। साथ ही राजस्थान में सैनिक स्कूलों की मान्यता के लिए भी आभार जताया।