जोधपुर

भड़के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सिंघवी, कहा- बिहार चुनाव सिर पर, अब SIR करवाने का क्या मतलब

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अब बिहार चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, इस दरम्यान जिन लोगों के नाम कट गए हैं उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं मिल सकेगा।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

Abhishek Manu Singhvi
अभिषेक मनु सिंघवी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं उस समय चुनाव आयोग की ओर से एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) किया जा रहा है, जबकि इसे दिसंबर के बाद किया जा सकता था। इसमें कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए।

उन्होंने कहा कि खुद चुनाव आयोग उसकी ओर से जारी मतदाता कार्ड को भी प्रमाण नहीं मान रहा है। जबकि पहले आधार कार्ड के बगैर किसी भी सरकारी योजना में काम नहीं होता था। अब चुनाव आयोग उसी आधार कार्ड को भी नहीं मान रहा है। वे यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से रू-ब-रू हो रहे थे।

चुनाव प्रभावित करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके समय को लेकर आपत्ति है। अब बिहार चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, इस दरम्यान जिन लोगों के नाम कट गए हैं उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। इससे बिहार का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

शिकायतकर्ता से मांगा जा रहा हलफनामा

सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब इस पूरे प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा राहुल गांधी से ही हलफनामा मांग लिया। अब हम इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर देशभर में आवाज उठाएगी। ये प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब कांग्रेस जनता तक पहुंचेगी और जनता को जागरूक करेगी कि भाजपा और चुनाव आयोग किस तरह से उल्लंघन कर रहा है।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / भड़के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सिंघवी, कहा- बिहार चुनाव सिर पर, अब SIR करवाने का क्या मतलब

