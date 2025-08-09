भड़के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सिंघवी, कहा- बिहार चुनाव सिर पर, अब SIR करवाने का क्या मतलब

सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब इस पूरे प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा राहुल गांधी से ही हलफनामा मांग लिया। अब हम इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर देशभर में आवाज उठाएगी। ये प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब कांग्रेस जनता तक पहुंचेगी और जनता को जागरूक करेगी कि भाजपा और चुनाव आयोग किस तरह से उल्लंघन कर रहा है।