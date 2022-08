Ramde Mela : जातरुओं की भीड़ में अपराधिक गिरोह की आहट

- मौका ए सावधान

- बाबा रामदेव मेले में जातरुओं के आने का सिलसिला शुरू, भीड़ में राज्य के कई शातिर गिरोह के आने का अंदेशा

- मकान सूने न छोड़ें, सतर्कता बरतें

जोधपुर Published: August 08, 2022 05:57:30 pm



जोधपुर।

कोरोना के चलते दो साल बाद बाबा रामदेव मेले (Baba Ramdev Mela) की हलचल शुरू हो चुकी है। जातरुओं की आवाजाही होने लगी है। इन जातरुओं में राज्य ही नहीं कई अंतरराज्यीय चोर व लूट गिरोहों (Doubt of criminals gangs will be active in Baba Ramdev mela) के सक्रिय होने से अपराधिक गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में जोधपुर शहर, ग्रामीण और जैसलमेर के साथ आस-पास के जिलों में पुलिस के साथ-साथ आमजन को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

शहर के बाहरी क्षेत्रों में अधिक वारदातें

पिछले कुछ सालों में मेला अवधि के दौरान चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातें बढ़ गईं थी। इनके पीछे जातरुओं की भीड़ में आने वाले अपराधिक गिरोह का हाथ होता है। राज्य से ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के भी शातिर चोर गिरोह जोधपुर व ग्रामीण व जैसलमेर में सक्रिय हो जाते हैं। अमूमन शहर के बाहरी क्षेत्रों वाले सूने मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं।

जातरुओं की भीड़ में

ऐसे बरतें सावधानी---

- मेला अवधि के दौरान यथा संभव मकान सूना बिल्कुल न छोड़ें।

- आवश्यकता न होने पर सोने-चांदी के आभूषण व कीमती सामान लॉकर में रखने का प्रयास करें।

- अजनबी या अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश न दें।

- मकान व व्यवसाययिक प्रतिष्ठानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।

- गिरोह के लोग मकान के बाहर लगे कूलर में नशीली दवा डालकर घरवालों को बेहोश कर वारदात कर सकते हैं। ऐसे में कूलर को घर के अंदर की तरफ रखें।

- विभिन्न बैंकों के एटीएम और पेट्रोल पम्पों पर भी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं।

-----------------------------------------------------------------

पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त रहेंगे

'बाबा रामदेव मेले को लेकर सुरक्षा इंतजार किए जाएंगे। अपराधिक गिरोह के सक्रिय होने की आशंका के चलते विशेष टीम को सक्रिय किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी।'

गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर।

Ramde Mela : जातरुओं की भीड़ में अपराधिक गिरोह की आहट

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें