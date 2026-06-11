Rajasthan Politics : ‘संघर्ष की भट्टी से तपे हुए नेता हैं बाबा’, मंत्री किरोड़ी के समर्थन में उतरे MLA रविंद्र सिंह भाटी  

राजस्थान के कृषि विभाग और राज्य बीज निगम के भीतर सामने आए ₹2.43 करोड़ के कथित रिश्वत प्रकरण ने राजनैतिक फिजा को पूरी तरह गरमा रखा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की मांग को लेकर जयपुर से लेकर जिला मुख्यालयों तक बयानी हमले बोल रही है। वहीं इस संकट के समय में किरोड़ी लाल मीणा के लिए 'समर्थन' का सिलसिला भी तेज हो गया है। नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा किरोड़ी लाल मीणा का खुला बचाव करने के ठीक बाद, अब शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कृषि मंत्री के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आए हैं।



जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने न केवल डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की राजनैतिक ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, बल्कि विपक्ष की इस घेरेबंदी को एक सुनियोजित राजनैतिक षड्यंत्र करार दिया।