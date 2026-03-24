RBSE 10th Result: 12 घंटे की पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी… जोधपुर के जतिन ने 99.17% अंक लाकर रच दी सफलता की कहानी

विषयवार अंक भी जतिन की मेहनत को दर्शाते हैं। उन्होंने हिंदी में 98, इंग्लिश में 99, साइंस में 99, सोशल साइंस में 100, गणित में 100 और संस्कृत में 99 अंक प्राप्त किए हैं। जतिन का अगला लक्ष्य जेईई परीक्षा पास करना है। उनका कहना है कि हर छात्र को एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। उनकी सफलता यह साबित करती है कि समर्पण और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।