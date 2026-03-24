24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

RBSE 10th Result: 12 घंटे की पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी… जोधपुर के जतिन ने 99.17% अंक लाकर रच दी सफलता की कहानी

10th Board Success Story: जोधपुर के छात्र जतिन सुथार ने 10वीं बोर्ड में 99.17% अंक हासिल कर शानदार सफलता हासिल की है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल कर दूसरों को प्रेरित किया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Mar 24, 2026

Success Story, Jodhpur Success Story, 10th Board Success Story, 10th Board Result Success Story, RBSE 10th topper 2026, Jatin Suthar Jodhpur, 99.17 percent success story, Rajasthan board result topper, student success motivation, 10th board top marks India, study tips toppers use, no social media study success, JEE dream student story, Rajasthan education news, board exam inspiration story, how to score 99 percent, topper daily routine study, exam success discipline story, Jodhpur student achievement

छात्र जतिन सुथार। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य क्या कर सकते हैं, इसका शानदार उदाहरण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में सामने आया है। जोधपुर के एक निजी स्कूल के छात्र जतिन सुथार ने 99.17 प्रतिशत अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

जतिन सुथार के पिता राकेश सुथार पेशे से बिल्डर हैं, जबकि माता मोनिका सुथार गृहिणी हैं। उनकी एक छोटी बहन भव्या सुथार है, जो पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। परिवार का कहना है कि जतिन शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होनहार रहा है और हर कक्षा में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आया है।

कड़ी मेहनत और अनुशासित दिनचर्या

जतिन ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और अनुशासित दिनचर्या को दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के लिए सख्त शेड्यूल बनाया था और रोजाना करीब 12 घंटे तक पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी और सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य साफ हो और उस पर पूरी मेहनत की जाए, तो सफलता निश्चित मिलती है।

परिवार को थी पूरी उम्मीद

उनके पिता राकेश सुथार ने बताया कि जतिन ने कक्षा 1 से 9 तक हर बार 98 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, इसलिए उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि वह इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि जतिन पढ़ाई के प्रति इतना गंभीर था कि उसने पारिवारिक शादी समारोह तक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उसका एकमात्र उद्देश्य 10वीं में बेहतरीन अंक हासिल करना था।

यह वीडियो भी देखें

दो विषय में 100 में से 100

विषयवार अंक भी जतिन की मेहनत को दर्शाते हैं। उन्होंने हिंदी में 98, इंग्लिश में 99, साइंस में 99, सोशल साइंस में 100, गणित में 100 और संस्कृत में 99 अंक प्राप्त किए हैं। जतिन का अगला लक्ष्य जेईई परीक्षा पास करना है। उनका कहना है कि हर छात्र को एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। उनकी सफलता यह साबित करती है कि समर्पण और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।

ये भी पढ़ें

RBSE Board 10th Result 2026: परीक्षा से चार माह पहले हुआ था पिता का निधन, अब बेटी ने 99% अंक लाकर नाम किया रोशन
करौली
RBSE Board 10th Result

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

10th Exam Result

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / RBSE 10th Result: 12 घंटे की पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी… जोधपुर के जतिन ने 99.17% अंक लाकर रच दी सफलता की कहानी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Four Lane Overbridge: जाम से मिलेगी राहत, राजस्थान में यहां बन रहा फोरलेन ओवरब्रिज, 79 करोड़ होंगे खर्च

Jodhpur traffic update, Pal Road overbridge, Nahar Chauraha jam, JDA infrastructure project, 4-lane flyover, Jodhpur city development, Rajasthan government project, traffic congestion relief, DPS school route, Boranada traffic solution, AIIMS access improvement, construction 2026-2027, urban mobility Jodhpur, commuter time saving, Jodhpur road expansion
जोधपुर

निगहबान- कब मिलेगा वन-स्टॉप सॉल्यूशन

Mini Secretariat, Mini Secretariat in Rajasthan, Mini Secretariat in Jodhpur, Demand for Mini Secretariat, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, nighaban, निगहबान, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल
जोधपुर

Gold-Silver Price Update: सोना-चांदी की कीमतें धड़ाम : सर्राफा बाजार में हड़कंप, जानें 51 दिन में कितने गिरे सोने-चांदी के भाव

जोधपुर

Rajasthan: 9,500 से ज्यादा मकानों पर मंडराया खतरा, बिजली-पानी के 750 कनेक्शन काटे, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Jodhpur forest encroachment news, Rajasthan High Court strict action forest land, Jodhpur illegal encroachment removal update, Forest land eviction Rajasthan 2026, Jodhpur administration action on encroachment, Rajasthan forest department crackdown illegal colonies, High Court order forest land Rajasthan news, Jodhpur electricity water cut illegal colonies, Rajasthan forest encroachment latest update, Jodhpur civic action illegal settlements, Forest land protection Rajasthan government action, Jodhpur 9526 encroachments identified news, Rajasthan court order encroachment removal update, Jodhpur PHED discom connection cut news, Rajasthan forest land eviction drive Jodhpur
जोधपुर

जोधपुर में ITBP जवान से अवैध संबंध पर सवाल किया तो भड़का, मां को धक्का देकर गिराया, पत्नी का गला दबाया

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.