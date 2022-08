LPG Gas : एलपीजी गैस की वाहनों में रिफिलिंग : 11 जगहों पर पुलिस के छापे

- 13 हिरासत में, 88 सिलेण्डर, 12 मोटर, 12 इलेक्ट्रोनिक तराजू व 2 ऑटो जब्त

जोधपुर Published: August 03, 2022 11:59:18 pm

जोधपुर।

सीएनजी वाहनों की आवक बढ़ने से शहर में एलपीजी यानि घरेलू गैस का दुरुपयोग (Miss use of LPG gas) बढ़ गया है। धड़ल्ले से ऑटो रिक्शा व कारों में एलपीजी गैस भरी जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम विशेष टीम (सीएसटी) व दोनों जिला विशेष टीमों (डीएसटी) ने बुधवार को अभियान शुरू कर 11 ठिकानों पर दबिशें (Police raids on 11 places) दी। 13 जनों को पकड़कर एलपीजी के 88 सिलेण्डर (88 cylinder seized), 12 मोटर, 12 इलेक्ट्रोनिक तराजू व दो ऑटो रिक्शा जब्त किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ (Police commissioner Ravidutt gaur) ने बताया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग होने और इनसे भीषण हादसों की आशंका के चलते विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस उपायुक्त डॉ अमृता दुहन व गौरव यादव के निर्देशन में एलपीजी सिलेण्डरों की वाहनों में रिफिलिंग करने वाले ठिकानें चिह्नित किए गए। तत्पश्चात एडीसीपी नाजिम अली व हरफूलसिंह के नेतृत्व में सीएसटी, डीएसटी पश्चिम व पूर्व ने बुधवार को 11 गैराज में दबिशें दीं, जहां ऑटो रिक्शा के साथ-साथ कारों में एलपीजी गैस भरी जा रही थी।

पुलिस ने 11 जगहों से घरेलू गैभ्के 88 सिलेण्डर, गैस भरने में प्रयुक्त होने वाले 12 मोटरें, 12 इलेक्ट्रोनिक तराजू और दो ऑटो रिक्शा जब्त किए गए। सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व देरावरसिंह व प्रेम धणदे की ओर से संबंधित थानों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने इन ग्यारह जगहों से उदयमंदिर निवासी शाहरूख, भदवासिया सांसी बस्ती निवासी संजू सांसी, विदामी वाल्मिकी, विधा सांसी, मसूरिया निवासी अब्दुल रसीद, साबिर व सोहैल, सिवांंची गेट निवासी नरपत गुर्जर, प्रतापनगर निवासी यामन अली, पंकज, बासनी निवासी मनोज, सांसी कॉलोनी निवासी शनि व आखलिया चौराहा निवासी सुनील को पकड़ा है।

