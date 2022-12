रेजीडेंट डॉक्टरों ने संदिग्ध पकड़ा, कबूल की यह वारदात

जोधपुर
Published: Dec 09, 2022

- खुद को डॉक्टर व एमआर बता रहा था आरोपी

- छात्रावास में घूमते देख चिकित्सकों ने पकड़ पुलिस को सौंपा

जोधपुर।

शास्त्रीनगर थाना पुलिस (Police station Shastrinagar) ने मथुरादास माथुर अस्पताल (Mathuradas mathur hospital) परिसर में मेडिकल कॉलेज (Medical college) के छात्रावास-7 में महिला चिकित्सक के कमरे में चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। उससे चोरी के रुपए, घड़ी व ईयर रिंग्स बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (Doctors caught him and handed over to police)

थानाधिकारी जोगेन्द्रसिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में एक युवक संदिग्ध हालात में घूम रहा था। संदेह होने पर रेजीडेंट चिकित्सकों ने मंगलाराम को पकड़ लिया। वह खुद को कभी डॉक्टर तो कभी एमआर बता रहा था। पुलिस मौके पर आई और उसे पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ में उसने छात्रावास-7 में रहने वाली जयपुर के गांधी नगर निवासी रेजीडेंट डॉक्टर शिवानी पुत्री सत्यपाल यादव के कमरे से 12 नवम्बर की रात 25 हजार रुपए, एक घड़ी और सोने की ईयर रिंग्स चुराना कबूल किया। इस पर पुलिस ने रतकुडि़यां निवासी मंगलाराम (33) पुत्र भंवरलाल प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। उससे चोरी का सामान बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।