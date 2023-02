right to health bill : राइट टू हेल्थ बिल का विरोध : प्राइवेट हॉस्पिटलाें ने आरजीएस-चिरंजीवी योजना में इलाज रोका

प्राइवेट हॉस्पिटलों में सेवारत चिकित्सकों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

75 प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल शहर में

40 आरजीएस- मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संबंध

60 अस्पतालों ने दी आंदोलन में शामिल होने की सहमित

11000 मरीज औसतन प्रतिदिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं





