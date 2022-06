Road Accident : ओवरब्रिज के ऊपर युवक की ऐसे हुई मौत, जानें पूरा मामला

- ओवरब्रिज के ऊपर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर दम टूटा

जोधपुर Published: June 15, 2022 04:11:41 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) पाली रोड पर मोगड़ा कला (Mogra kallan on Pali road) में ओवरब्रिज के ऊपर बुधवार को अज्ञात वाहन की चपेट से मोटरसाइकिल सवार युवक पुल की दीवार से टकराकर करीब 20-25 फीट तक घीसटता रहा और सिर में गंभीर चोट से उसकी मौके पर मौत (Bike rider died on Overbridge in road accident) हो गई। दुर्घटना करने वाला वाहन लेकर चालक फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार पाली जिले में गुड़ा ऐंदला (Guda Endla in Pali) थानान्तर्गत कुरना निवासी महेन्द्र दास 26 पुत्र सुखदास वैष्णव सुबह 11 बजे मोटरसाइकिल पर पाली से जोधपुर आ रहा था। मोगड़ा कला ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात वाहन ने साइड में से बाइक को चपेट में ले लिया। जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई।

टक्कर से अनियंत्रित मोटरसाइकिल पुल की दीवार से टकराने के बाद बीस-फीट तक रगड़ते चली गई और फिर रूकी। ऐसे में हेलमेट पहना होने के बावजूद ओवरब्रिज की दीवार से टकराने से चालक महेन्द्र दास के गंभीर चोट आई। वह मौके पर गिर गया। सिर से खून बहने लगा। जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

उप निरीक्षक कानाराम व अन्य दुर्घटनास्थल पहुंये और जांच के बाद शव एम्स मोर्चरी भिजवाया, जहां दोपहर बाद परिजन पहुंचे। शव की शिनाख्त के बाद चाचा अमरदास ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपा। पुलिस का कहना है कि मृतक अविवाहित था। वह किसी काम से जोधपुर आ रहा था।

