Robbery : दिनदहाड़े मिर्ची पाउडर डाल दो लाख रुपए लूटे

- मोटरसाइकिल सवार लुटेरे का सुराग नहीं

जोधपुर Published: September 18, 2022 12:59:55 am

जोधपुर।

माता का थान थानान्तर्गत (Police station Mata ka Than) भदवासिया (Bhadwasiya) क्षेत्र में 80 फुट रोड से कुछ आगे लिंक रोड (Link Road) पर शनिवार दोपहर बाइक सवार ने एक युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर दो लाख रुपए का बैग लूट (2 lakh Rs robbered after through chilly powder in eyes) लिया। लुटेरे की तलाश में नाकाबंदी कराई गई है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग सका है।

पुलिस के अनुसार बासनी तम्बोलिया निवासी सुनील मण्डोर कृषि उपज मण्डी में व्यापारी के पास काम करता है। वह दोपहर में मोटरसाइकिल पर भदवासिया 80 फुट रोड से सौ फुट लिंक रोड की तरफ जा रहा था। उसके पास बैग में दस्तावेज व व्यापारी के दो लाख रुपए थे। इसी बीच, एक मोटरसाइकिल उसके पास आई और चालक ने आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। जिससे उसे कुछ देना बंद हो गया। उसने बाइक रोकी तो लुटेरे ने उसके पास से बैग लूट लिया और वहां से भाग गया।

युवक के चिल्लाने पर आस-पास के लोग वहां आए और पानी से आंख धुलवाई। फिर पुलिस भी वारदातस्थल पहुंची और लुटेरे की तलाश में नाकाबंदी करवाई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लुटेरा एक था या अधिक।

वारदात स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है।

