Robbery : सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग पर लुटेरे पर की यह कार्रवाई

सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग पर लुटेरे पर की यह कार्रवाई

- पीटीआइ से मोबाइल लूट का खुलासा

जोधपुर Published: June 16, 2022 10:51:38 pm

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस (Police station Chopasni Housing Board) ने सेवानिवृत्त वायुसैनिक व शारीरिक शिक्षक (पीटीआइ) से मोबाइल लूट के मामले (Mobile robbery case solved with PTI) में गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार (One accused arrersted in mobile robbery case) किया। उसके साथी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि मूलत: ढांढणिया हाल सरस्वती नगर निवासी पीटीआइ पूराराम जाट गत 14 जून की शाम गांव से चौहाबो सेक्टर-16 पहुंचा, जहां निजी विद्यालय के पास मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसके हाथ से मोबाइल लूट (Bike rider robbed a mobile of PTI) लिया था। वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की। संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मूलत: लोहावट थानान्तग्रत पल्ली हाल पाल लिंक रोड पर राजीव गांधी कॉलोनी निवासी मनीष (30) पुत्र श्यामलाल वाल्मिकी को गिरफ्तार किया। वारदात में उसके साथ एक और जना शामिल था। उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।साथ ही शहर में हुईं मोबाइल, चेन व पर्स लूट की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ के प्रयास किए जा रहे हैं।

पत्रिका की खबर पर चेती पुलिस

राजस्थान पत्रिका ने बुधवार के अंक में पृष्ठ-3 पर '22 दिन में लूट की 12 वारदातें, खुलासा सिर्फ एक' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के प्रयास तेज किए (Police intensified efforts to nab the robbers after publish news) थे। जिसके चलते आरोपी मनीष को पकड़ा जा सका।

Robbery : सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग पर लुटेरे पर की यह कार्रवाई

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें