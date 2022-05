Robbery with medical shopkeeper : हथियार दिखाकर मेडिकल दुकानदार से लूट

- पर्स से 45 सौ रुपए लूटे, कुछ राशि व दस्तावेज वापस सौंपे, लुटेरों का सुराग नहीं

जोधपुर Published: May 09, 2022 02:39:27 pm

जोधपुर।

जिले में बोरानाडा (Boranada) के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने हथियार दिखाकर बाइक सवार दवा दुकानदार से 45 सौ रुपए लूट लिए। (4500 Rs robbery with medical shopkeeper) लुटेरों ने कुछ रुपए व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लौटा भी दिए। फिलहाल लुटेरों का सुराग नहीं लग पाया (No clue of robbers) है।

बोरानाडा थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (Chopasni housing board) निवासी दयालदास की झंवर थानान्तर्गत डोली गांव में दवाइयों की दुकान है। दवाइयां बेचने के साथ वह ग्रामीणाें को चिकित्सकीय परामर्श भी देता है। वह रविवार रात साढ़े नौ बजे दुकान से घर लौट रहा था। डोली व बोरानाडा के बीच पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उसे रोका। युवकों ने कहा कि डॉक्टर साब रूको। ऐसा सुनकर दयालदास ने गाड़ी रोक दी। इतने में एक युवक ने चाकू निकाला और डराने व धमकाने लगा। उसने दयालदास से कहा कि उसके पास कितने रुपए हैं। इस पर दयालदास ने जेब से पर्स निकालकर उन्हें दे दिया। जिसमें 52 सौ या 53 सौ रुपए और कुछ दस्तावेज थे।

इनमें से 45 सौ रुपए लूटकर शेष राशि लुटेरों ने दवा दुकानदार को लौटा दिए। पीडि़त के आग्रह करने पर लुटेरों ने आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी उसे लौटा दिए। फिर लुटेरे मोटरसाइकिल पर वहां से भाग गए। पीडि़त थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया है। लुटेरों की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस को लुटेरों के स्थानीय होने का अंदेशा

पुलिस का कहना है कि दयालदास दवाइयां बेचने के साथ-साथ चिकित्सकीय परामर्श भी देता है। ऐसे में ग्रामीण उसे डॉक्टर साब कहते हैं। लुटेरों ने उसे डॉक्टर साब कहकर रोका था। इससे अंदेशा है कि लुटेरे स्थानीय हो सकते हैं। वारदातस्थल व आस-पास के लोगों से जांच की जा रही है।

