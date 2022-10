Body found : नाले में मिला युवक का सड़ा-गला शव

- 15-20 दिन पहले मौत होने का अंदेशा, जेब में मिले मोबाइल से शिनाख्त के प्रयास

जोधपुर Published: October 16, 2022 11:12:27 pm

जोधपुर।

विवेक विहार थानान्तर्गत (Police statin Vivek Vihaar) सालावास गांव (Salawas village) की सरहद से निकलने वाले गंदे नाले में रविवार को एक युवक का शव (body of a young man found in the drain) मिला। जो करीब 15-20 दिन पुराना होने से सड़-गल चुका था। शिनाख्त के लिए शव मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। (Unknown body found in drain)

थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि सालावास गांव से बोरानाडा जाने वाली रोड पर गंदे नाले में ग्रामीणों ने दोपहर में एक शव देखा। पुलिस मौके पर पहुंची। आस-पास के ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया गया, लेकिन शव पूरी तरह सड़ गला गया था। उसका चेहरा भी क्षत-विक्षत हो चुका था। ऐसे में आस-पास का कोई भी व्यक्ति शव पहचान नहीं पाया।मृतक की उम्र 22-25 वर्ष है। उसने सफेद कमीज व भूरी जींस पहन रखी थी।

पुलिस का कहना है कि युवक की करीब 15-20 दिन पहले मौत हुई होगी। जो श्रमिक प्रतीत होता है। फिलहाल मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

मोबाइल व पर्ची पर नम्बर मिले

मृतक ने सफेद कमीज व भूरी जींस पहनी हुई है। पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो जींस की जेब में एक एंड्रॉयड फोन व कागज की पर्ची मिली। मोबाइल भीगने से खराब हो चुका था। उसमें मिली सिम से मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्ची पर लिखे मोबाइल नम्बर से सम्पर्क किया गया तो एक ठेकेदार घटनास्थल पहुंचा। चेहरा व शव क्षत-विक्षत होने से ठेकेदार भी उसे पहचान नहीं पाया।

