RPS अधिकारी ने कार से छात्र को कुचला, हालत गंभीर, RPS गिरफ्तार

थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि जेएनवीयू के पीछे राजपूत समाज का छात्रावास है, जहां काम चल रहा है। कुछ छात्र हॉस्टल में रहते हैं। शुक्रवार देर रात हॉस्टल में हॉस्टल में लाइट बंद हो गई। इस पर छात्र बाहर आ गए और लाइट चालू करने का प्रयास करने लगे। इतने में तेज रफ्तार व लापरवाही से कार आई और हॉस्टल के बाहर खड़े बायतु निवासी छात्र ओमसिंह को चपेट में ले लिया। वह उछलकर दूर जा गिरा। इससे वह गंभीर घायल हो गया। वहां मौजूद छात्रों ने दुर्घटना करने वाली कार रोक ली। कार में चालक सीट पर एपीओ आरएपीस जब्बरसिंह चारण नजर आए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों की मदद से घायल को एम्स में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। आरपीएस के खिलाफ तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज कराया। आरपीएस जब्बरसिंह चारण को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।