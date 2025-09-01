Jodhpur: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जोधपुर, अखिल भारतीय समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा

बैठक में संघ प्रेरित 32 विविध संगठनों के चयनित पदाधिकारी-सहभागी भाग लेंगे। बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी छह सह सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी विचार-विमर्श होगा।