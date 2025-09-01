Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जोधपुर, अखिल भारतीय समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा

पांच से सात सितम्बर तक आयोजित अखिल भारतीय समन्वय बैठक में राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा व सामाजिक द्दष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी व निर्णय लिए जाएंगे।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

mohan bhagwat
जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर आते आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत। फोटो- पत्रिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की इस वर्ष अखिल भारतीय समन्वय बैठक पांच से सात सितम्बर को जोधपुर में होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सोमवार दोपहर जोधपुर पहुंच गए हैं। यहां वे संघ की अलग-अलग श्रेणियों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।

भागवत यहां लालसागर स्थित आरके दमानी शिक्षा केन्द्र व आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स भवन परिसर में रुके हैं। इससे पहले रविवार शाम को पुलिस प्रशासन की ओर से भवन की व्यवस्था संभाल ली गई। संघ की तीन दिवसीय यह अखिल भारतीय बैठक प्रतिवर्ष होती है। गत वर्ष यह बैठक सितम्बर 2024 में पलक्कड़ (केरल) में हुई थी। बैठक में संघ शताब्दी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा व निर्णय होंगे

पांच-सात सितम्बर तक आयोजित बैठक में राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा व सामाजिक द्दष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी व निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही, देश की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विश्लेषण भी किया जाएगा।

चयनित पदाधिकारी-सहभागी भाग लेंगे

बैठक में संघ प्रेरित 32 विविध संगठनों के चयनित पदाधिकारी-सहभागी भाग लेंगे। बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी छह सह सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी विचार-विमर्श होगा।

Published on:

01 Sept 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जोधपुर, अखिल भारतीय समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा

