Sandeep shetty : एसओजी ने सुपारी किलर शेट्टी व गैंग को हथियारों के साथ पकड़ा था

- हरियाणा में वारदात के बाद कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में काटी थी फरारी

जोधपुर Published: September 21, 2022 03:10:37 pm

जोधपुर।

नागौर में हरियाणा के जिस सुपारी किलर (Supari Killer Sandeep shetty) संदीप शेट्टी की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी उसे राज्य की एसओजी और स्थानीय पुलिस ने करीब छह साल पहले जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट से गिरफ्तार (SOG were arrested supari killer sandeep and his gang with weapons) किया था। उससे कुछ अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे।

एसओजी (SOG) सूत्रों के अनुसार हिसार (हरियाणा) निवासी संदीप शेट्टी ने वर्ष 2017 में हरियाणा में वारदात कर फरार हो गया था। उसके जोधपुर में पनाह लेने की पुख्ता सूचना मिली थी। एसओजी के तत्कालीन एएसपी पुष्पेन्द्रसिंह राठौड़ व करण शर्मा के नेतृत्व में टीम जोधपुर आई थी। पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर तलाश शुरू की गई थी। तीन दिन की तलाश के बाद उसके कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित गोकुलधाम सोसायटी में बाड़मेर के छात्र नेता के फ्लैट में छुपे होने के सुराग मिले थे।

12 जनवरी 2017 को एसओजी व पुलिस ने संयुक्त रूप से हथियारों से लैस होकर फ्लैट में दबिश दी थी, जहां से हरियाणा निवासी सुपारी किलर संदीप शेट्टी, सुरेन्द्र व बलजीत और जोधपुर के पूर्व सरपंच हवासिंह को पकड़ा था। इनसे मिले सुराग के आधार पर गैंग के गुर्गे जिंद निवासी हरिओम को कालीबेरी से पकड़ा गया था। गिरोह की मदद करने वाले बिरमाराम व भंवरलाल बिश्नोई भी एसओजी के हत्थे चढ़े थे। इनसे चार पिस्तौल और 25 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई थी। आरोपियों को एसओजी जयपुर ले गई थी और वहीं एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

उदयपुर में शराब दुकान में था साझेदार

पुलिस का कहना है कि सुनील शेट्टी सुपारी किलर के साथ-साथ शराब का काम भी करता था। कुछ समय पहले ही उदयपुर में शराब की एक दुकान में वह साझेदार था। जोधपुर पुलिस की इसी सूचना के आधार पर उसे फिर पकड़ा गया था।

राजू फौजी का प्रमुख मददगार था शेट्टी

भीलवाड़ा में डोडा पोस्त तस्करों की फायरिंग से दो कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। मौके से राजू फौजी व गिरोह के गुर्गे फरार हो गए थे। संदीप शेट्टी व राजू फौजी खास मित्र बन गए थे। फौजी ने उसकी मदद से कई जगह फरारी काटी थी। शेट्टी ने ही फौजी को हथियार मुहैया करवाए थे।

