सम्मान पा कर अभिभूत हुए सीनियर सिटीजन्स

जोधपुर.महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती ( 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ) के अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ( Department of Social Justice and Empowerment ) और वैलकम जोधपुर कल्चरल डवलपमेंट सोसाइटी ( Welcome Jodhpur Cultural Development Society ) की साझा मेजबानी में शनिवार को गणेशलाल व्यास उस्ताद सूचना केंद्र मिनी ऑडिटोरियम में 65 साल से ज्यादा उम्र के 61 सीनियर सिटीजन्स का सम्मान ( Senior citizens awarded ) किया गया।