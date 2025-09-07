Second Grade Exam : सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा, प्रश्न पत्र की पैकिंग सील टूटी हुई मिली, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा

परीक्षा दो पारियों में हुई। दोनों ही पारी में एक ही अभ्यर्थी बैठे। प्रथम पारी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक हुई, जिसमें सामान्य ज्ञान का पर्चा था। शहर में 115 परीक्षा केंद्र थे। रजिस्टर्ड 36 हजार 800 परीक्षार्थियों में से 22 हजार 219 परीक्षा देने पहुंचे। दूसरी पारी दोपहर तीन बजे से 5:30 बजे तक थी। इसमें 229 अभ्यर्थी और कम हो गए यानी 21 हजार 990 ने परीक्षा दी। करीब 60 प्रतिशत ने परीक्षा दी। सोमवार को पहली पारी में जीके और दूसरी पारी में हिन्दी का पेपर है।