Rape : नौकर ने नहा रही व्यवसायी की पत्नी के फोटो खींच बलात्कार (Rape) किया

- हैण्डीक्राफ्ट व्यवसायी (Handicraft Businessman) पति की दुकान में काम करने वाला गिरफ्तार (Employee arrested)

- अश्लील फोटो-वीडियो (Blackmailing with photo video) से ब्लैकमेल व 7 लाख रुपए ऐंठने का मामला

जोधपुर Published: April 17, 2022 02:12:40 pm

जोधपुर।

हैण्डीक्राफ्ट व्यवसायी की पत्नी के अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर बलात्कार (Rape and blackmailing with photo video) व देह शोषण और नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ (Mollesation with minor daughter) कर सात-आठ लाख रुपए ऐंठने के आरोपी नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार (Employee arrested in Rape case) कर लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमी देकर मां व पुत्री से छेड़छाड़ व रुपए वसूल किए थे।

थानाधिकारी ने बताया कि गत 12 अप्रेल को हैण्डीक्राफ्ट व्यवसायी की पत्नी ने पति की दुकान में काम करने वाले एक युवक के खिलाफ बलात्कार, देह शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो से नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ और सात-आठ लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया था। पीडि़ता के बयान और मेडिकल कराने के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मां-पुत्री से छेड़छाड़ और रुपए वसूलना स्वीकार किया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया।

नहा रही महिला के बनाए थे फोटो-वीडियो

हैण्डीक्राफ्ट व्यवसायी की पत्नी ने पति के कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार व पुत्री से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। आरोपी सात-आठ साल से दुकान पर काम कर रहा था। चार साल पहले वह किसी कार्य से घर आया था। तब महिला नहा रही थी। आरोप है कि युवक ने नहा रही महिला के अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए थे। फिर उसके साथ बलात्कार किया था। फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार महिला से बलात्कार किया था। कुछ समय पहले उसने नाबालिग पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया था और ब्लैकमेल कर छेड़छाड़ करने लग गया था।

Rape : नौकर ने नहा रही व्यवसायी की पत्नी के फोटो खींच बलात्कार (Rape) किया

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें