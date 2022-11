Highprofile Sextortion : वीडियो वायरल की धमकी देकर मांगे थे 5 करोड़ रुपए

Highprofile Sextortion : वीडियो वायरल की धमकी देकर मांगे थे 5 करोड़ रुपए

- सेक्सटॉर्शन का मामला : दो महिलाओं सहित पांच आरोपी रिमांड पर

- पीडि़त के मामला दर्ज करवाते ही पांचों को पकड़ा

बाड़मेर पत्रिका।

शहर कोतवाली थाने में दो महिलाओं सहित 6 जनों के खिलाफ सेक्सटॉर्शन (Highprofile sextortion case in Barmer) का मामला दर्ज हुआ है। (5 Crores deemand for sextortion) इस मामले में मंगलवार को गिरफ्तार 5 जनों को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें 5 दिन के रिमांड पर पुलिस को सुपुर्द किया गया। (Two ladies and three other arrested in highprofile sextortion case)

कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 63 वर्षीय एक व्यक्ति ने बताया कि वह व्यापारी है। 6 वर्ष पहले जोधपुर निवासी एक महिला से उसका संपर्क हुआ। वह महिला की बातों के जाल में फस गया औऱ जोधपुर में उसके घर पर उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। करीब 3 वर्ष तक वह महिला बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर उससे रुपए ऐंठती रही।

वीडीओ बनाकर धमकी

रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्ष पहले महिला ने उसे जोधपुर स्थित अपने घर पर बुलाया। वह वहां पहुंचा, वहां पर महिला के अलावा 22-23 वर्षीय एक अन्य युवती भी बैठी थी। इन दोनों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया। बाद में युवती के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो बना लिया। कुछ समय बाद बाड़मेर निवासी शैलेंद्र अरोड़ा ने उसे बताया कि जोधपुर निवासी उसके मित्र दयाल के पास एक वीडियो है, जिसमें उसके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध का मामला है। दयाल वीडियो सार्वजनिक करने व महिला के जरिए बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है। यदि इससे बचना है तो एक करोड़ रुपए देने होंगे। इस पर वह शैलेंद्र के साथ जोधपुर गया और वीडियो देखा।

बदनामी से बचने के लिए दिए 50 लाख

वीडियो देखने के बाद बदनामी से बचने के लिए 2 दिन बाद उसने प्रवीण कुमार व सुल्तान सिंह की मौजूदगी में दो महिलाओं, दयाल व शैलेन्द्र को 50 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने वीडियो नष्ट करने का नाटक किया, लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में इन्होंने वीडियो नष्ट कर दिया है।

फिर कर दी पांच करोड़ की डिमांड

कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि अभी 2 माह पहले दयाल ने इसी वीडियो के बारे में बताते हुए 5 करोड रुपए की मांग की और बताया कि उनका एक गिरोह है, जिसमें दो महिलाएं, वह स्वयं, शैलेंद्र अरोड़ा, पीयूष जैन, भागीरथ गोदारा, भंवरा राम व अन्य कई लोग शामिल है। बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर में उन्होंने कई लोगों से इसी तरह रुपए वसूल किए हैं। अभी और भी कई लोगों से पैसे वसूल करने हैं। पुलिस ने पीडि़त के परिवाद पर मामला दर्ज कर जांच शहर कोतवाल गंगाराम खावा को सुपुर्द की। यह मामला मंगलवार को दर्ज हुआ, उसी दिन पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं, शैलेंद्र अरोड़ा, दयाल, भंवराराम को गिरफ्तार किया। इन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 4 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

