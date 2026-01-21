Silver Rate Today: एक दिन में इतने रुपए सस्ती हो गई चांदी, सोने में 6500 की तेजी, जानिए कीमत

तेल : नेचुरल 2530, पोस्टलाइन 2350, सोना 2350, सिटीजन मूंगफली 2580, डायमंड 2690, फॉर्चून 2340, महाकोश 2250, श्रीजी 2200, विभोर 2200, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2500, इंजन मूंगफली फिल्टर 2800, वीर बालक सरसों 2730, सोया लोकल 2150, फोरविन सोयाबीन तेल 2225, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2100 व कॉटन सीड ऑयल 2180-2230 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 21025-23700, ईसबगोल 10500-13825, सौंफ 8000-9200, धनिया 8000-9400, मैथी 5000-5400, पीली सरसों 8000-8500, रायड़ा 5000-5500, मूंग 3500-7310, मोठ 3700-4125 व ग्वार 5000-5400 रुपए प्रति क्विंटल।