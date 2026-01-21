21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Silver Rate Today: एक दिन में इतने रुपए सस्ती हो गई चांदी, सोने में 6500 की तेजी, जानिए कीमत

Today Gold and Silver Price: सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 6500 रुपए तेजी, जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 5000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 21, 2026

Gold price, 21 January gold price, silver price, 21 January silver price, gold-silver price, silver cheap, gold expensive, सोना कीमत, 21 जनवरी 2026 सोना कीमत, चांदी कीमत, 21 जनवरी 2026 चांदी कीमत, सोना-चांदी कीमत, चांदी सस्ती, सोना महंगा

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही । जीरा में प्रति क्विंटल 200-300 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना के भावों में तेजी व चांदी के भावों में गिरावट रही। सोना के भावों में प्रति दस ग्राम 6500 रुपए तेजी जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 5000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

अनाज भाव : ग्वारगम 10750-10800, ग्वार डिलीवरी 4500-4800, ग्वार लोकल 4200-4500, मूंग 4800-7500, मोठ 5000-5500, चना 5350-5400, सरसों 8500-9500, रायड़ा 6300-6500, काला तिल 9500-11000, तारामीरा 5500-5600, मतीराबीज 17000-19000, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2450-2475 व मक्की 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 6800-7200, मूंग मोगर 9500-10000, मूंग दाल 8800-10100, उड़द दाल 9500-10000, उड़द मोगर 10000-12000, काबली चना 7500-11500, मोठ मोगर 8200-8500, अरहर दाल 9000-12000, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6900-7400 व मौसमी चना 6500-7000, काला चना 7700 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 11000-13500, धनिया दाल 10000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 20500-21500 व गोटा 34000-36000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4300-4700 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 610, शक्ति 595, डेयरी बेस्ट 575, पालीवाल 540, शुभम 550, नमन 590, क्षीर 610, पारस 600 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2530, पोस्टलाइन 2350, सोना 2350, सिटीजन मूंगफली 2580, डायमंड 2690, फॉर्चून 2340, महाकोश 2250, श्रीजी 2200, विभोर 2200, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2500, इंजन मूंगफली फिल्टर 2800, वीर बालक सरसों 2730, सोया लोकल 2150, फोरविन सोयाबीन तेल 2225, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2100 व कॉटन सीड ऑयल 2180-2230 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 21025-23700, ईसबगोल 10500-13825, सौंफ 8000-9200, धनिया 8000-9400, मैथी 5000-5400, पीली सरसों 8000-8500, रायड़ा 5000-5500, मूंग 3500-7310, मोठ 3700-4125 व ग्वार 5000-5400 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,58,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,57,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 3,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 3,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.35 बजे)

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: धीरे-धीरे खाली हो रहे दक्षिणी राजस्थान के यह गांव, घरों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान
बांसवाड़ा
National Rural Employment Guarantee Scheme, MNREGA, MNREGA News, MNREGA Update News, MNREGA Latest News, Banswara News, Rajasthan News, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मनरेगा न्यूज, मनरेगा अपडेट न्यूज, मनरेगा लेटेस्ट न्यूज, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Silver Rate Today: एक दिन में इतने रुपए सस्ती हो गई चांदी, सोने में 6500 की तेजी, जानिए कीमत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत-ईयू ट्रेड डील बनेगी संजीवनी, मुक्त व्यापार समझौता होगा ट्रम्प टैरिफ से जूझते निर्यात की उम्मीद

जोधपुर

Cyber Fraud: राजस्थान पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, विदेश में बैठकर 5378 सिमों से 32 राज्यों में 11 सौ करोड़ की साइबर ठगी

Cyber ​​fraud, Cyber ​​fraud in Rajasthan, Cyber ​​fraud in Jodhpur, Cyber ​​fraud gang, Cyber ​​fraud gang in Jodhpur, Cyber ​​fraud gang in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, साइबर ठगी, साइबर ठगी इन राजस्थान, साइबर ठगी इन जोधपुर, साइबर ठग गिरोह, साइबर ठग गिरोह इन जोधपुर, साइबर ठग गिरोह इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान में यहां फोरलेन फ्लाईओवर का काम शुरू, 90 करोड़ होंगे खर्च; इन 4 प्रमुख मार्गों पर जाम से मिलेगी बड़ी राहत

new flyover
जोधपुर

Jodhpur: रामदेवरा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 घंटे लाइन में लगकर किए थे दर्शन, क्रेन की मदद से निकाले लहुलूहान शव

Jodhpur Accident
जोधपुर

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस के इस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, जानें पूरा मामला

MGNREGA Ba-chao Mahasangram foot march
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.