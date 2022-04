Rape : तो इसलिए लगाया मंगेतर पर बलात्कार का आरोप

- शादी का झांसा (Pretext of marriage) देकर मंगेतर पर बलात्कार का आरोप (Rape Alligence on fiancee)

- युवक की दूसरी युवती से शादी तय होने पीडि़ता ने ली पुलिस की शरण

जोधपुर Updated: April 19, 2022 04:26:18 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवती ने अपने पूर्व मंगेतर पर शादी का झांसा देकर (Pretext of marriagen and rape) बलात्कार व यौन शोषण करने का आरोप (Rape Alligence on fiancee) लगाकर एफआइआर दर्ज (Rape FIR registered on Fiancee) कराई। मंगेतर के रिश्ता तोड़कर दूसरी युवती से शादी तय करने पर पीडि़ता ने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडि़ता का मेडिकल (Medical of Rape victim) करवाया है।

थानाधिकारी के अनुसार एक युवती ने अपने पूर्व मंगेतर के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार (Rape) करने का मामला दर्ज कराया है। जांच की जा रही है। युवती का आरोप है कि युवक से उसकी मित्रता थी। घनिष्ठता बढ़ने पर दोनों ने शादी करने का निर्णय किया। इस पर घरवालों ने दोनों की सगाई कर दी। इस बीच, घरवालों ने शादी की तारीख भी तय कर दी थी। युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान सड़क हादसे में युवती घायल हो गई थी। उसके कमर दर्द की समस्या रहने लगी। ऐसे हालात में उसने शादी करने से मना कर दिया। दो बार शादी की तारीख तय होने के बावजूद युवती शादी नहीं कर रही थी। तब युवक के घरवालों ने रिश्ता तोड़कर दूसरी युवती से रिश्ता तय कर दिया। साथ ही 19 अप्रेल को शादी भी तय कर दी।

युवती को इसका पता लगा तो वह पुलिस के पास पहुंची और शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाकर अपने पुराने मंगेतर के खिलाफ एफआइआइ दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की 19 अप्रेल को ही एक अन्य युवती से शादी होनी है। पीडि़ता यह शादी रोकना चाहती है।

