सोनम वांगचुक जेल में बंद, कड़ी चौकसी के बाद भी मोबाइल मिला

जेल में बंदियों के पास निषेध व आपत्तिजनक सामग्री होने के संदेह में आइपीएस सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व प्रतीक सिंह के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक शाम चार बजे जोधपुर जेल की आकस्मिक तलाशी लेने पहुंचे। तहसीलदार और छह थाना प्रभारियों के साथ शाम छह बजे तक बंदियों के बैरिकों की तलाशी ली गई। इस दौरान लावारिस हालत में एक मोबाइल नजर आया। आस-पास कोई बंदी नहीं था। पुलिस ने मोबाइल के बारे में बंदियों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने अनभिज्ञता जताई। रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि अज्ञात बंदी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की है।