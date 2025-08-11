राजस्थान में ‘आटा-साटा’ विवाद, बेटी नहीं भेजने पर बौखलाया दामाद, सास को मारी गोली

राजस्थान के जोधपुर बोरूंदा स्थित रावनियाना गांव में आटा-साटा विवाद में एक युवक ने अपनी पत्नी नहीं भेजने पर ससुराल जाकर फायरिंग कर दी। इसमें युवक की सास को दो गोली लगी, वह गंभीर घायल हो गई। उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर से गई एफएसएल टीम ने मौका मुआयना करके सबूत इकठ्ठे किए हैं।
पुलिस के अनुसार 'आटा-साटा' में दो परिवार के बीच संबंध हुए। रामदयाल जलवानियां ने अपनी बहन का रिश्ता कालूराम जाट के घर पर किया। बदले में कालूराम के घर से एक बेटी रामदयाल को ब्याहनी थी। रामदयाल ने तो अपनी बहन कालूराम के घर भेज दी, लेकिन कालूराम ने अपनी बेटी रामदयाल के घर नहीं भेजी। इससे दोनों पक्षों के मध्य झगड़ा चल रहा था।
गुस्साया रामदयाल रविवार रात को कालूराम के घर पहुंचा, जहां कालूराम की पत्नी लीला देवी (50) अपनी बेटी सुमन के साथ खाना खा रही थी। बाहर कुत्तों के भोंकने की आवाज होने पर लीला देवी और सुमन घर के बाहर गए, रामदयाल बंदूक लेकर खड़ा था। रामदयाल ने आव देखा न तवा, बंदूक से फायरिंग कर दी। एक गोली लीलादेवी के दाएं हाथ और दूसरी दाएं कंधे पर लगी। दोनों मां-बेटियों चिल्लाने लगी। रामदयाल फायरिंग करके भाग गया। लीलादेवी को पहले स्थानीय अस्पताल बाद में एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया।
रामदयाल के परिवार वालों ने तो अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया था, लेकिन बदले में तय हुए रिश्ते को मानने से इनकार करते हुए कालूराम का परिवार अपनी लड़की को रामदयाल के घर नहीं भेज रहे थे। पुलिस बयान में लीलादेवी ने बताया कि रामदयाल अपशब्द बोलता था इसलिए हमनें बेटी नहीं भेजी। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।