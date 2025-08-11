राजस्थान में ‘आटा-साटा’ विवाद, बेटी नहीं भेजने पर बौखलाया दामाद, सास को मारी गोली

गुस्साया रामदयाल रविवार रात को कालूराम के घर पहुंचा, जहां कालूराम की पत्नी लीला देवी (50) अपनी बेटी सुमन के साथ खाना खा रही थी। बाहर कुत्तों के भोंकने की आवाज होने पर लीला देवी और सुमन घर के बाहर गए, रामदयाल बंदूक लेकर खड़ा था। रामदयाल ने आव देखा न तवा, बंदूक से फायरिंग कर दी। एक गोली लीलादेवी के दाएं हाथ और दूसरी दाएं कंधे पर लगी। दोनों मां-बेटियों चिल्लाने लगी। रामदयाल फायरिंग करके भाग गया। लीलादेवी को पहले स्थानीय अस्पताल बाद में एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया।