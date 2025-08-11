Rajasthan: एक ही चिता पर तीन चचेरे भाइयों का अंतिम संस्कार, हर आंख हुई नम, परिवार में कोहराम

इस दौरान पीपलू तहसीलदार को सहायता को लेकर प्रस्ताव बनाए जाने के निर्देश दिए। पीपलू उपखंड अधिकारी गणराज बड़गौती ने बताया कि पीड़ित परिजन के लिए आर्थिक मदद का प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ये परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में बताए गए हैं। ऐसे में इसमें पांच लाख का बीमा होता है। इसके अलावा प्रति मृतक के आश्रित को एसडीआरएफ से चार-चार लाख की आर्थिक मदद का प्रोपोजल जोड़कर भेजा जाएगा।