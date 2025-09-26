लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट

24 सितंबर को लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा बहाल करने और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। हालात काबू से बाहर होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग का सहारा लिया। इस घटना में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हुए। इसके बाद लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।