लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट

जोधपुर। लद्दाख के लेह में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक नेता सोनम वांगचुक को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। शुक्रवार को लद्दाख पुलिस ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच वायुसेना विमान से जोधपुर लाया गया। यहां से उन्हें सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, वांगचुक को जोधपुर लाने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई। वायुसेना स्टेशन पर उतरने के बाद हथियारों से लैस कमांडो और पुलिस बल की निगरानी में उन्हें सेंट्रल जेल तक ले जाया गया। जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाती है। यहां पहले भी पंजाब और विदेशों से जुड़े आतंकवादियों को रखा जा चुका है।
24 सितंबर को लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा बहाल करने और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। हालात काबू से बाहर होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग का सहारा लिया। इस घटना में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हुए। इसके बाद लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।
लद्दाख पुलिस का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को प्रदर्शन के दौरान भड़काने का काम किया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन पर कई एफआईआर दर्ज की गईं और बाद में NSA के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई।
सोनम वांगचुक लद्दाख के जाने-माने इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। उनकी पहलों और नवाचारों से प्रेरणा लेकर ही बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स बनाई गई थी।
वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के वरिष्ठ सदस्य हैं। यह संगठन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर पिछले पांच वर्षों से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुई हिंसा के बाद अब उन्हें जेल में रखा गया है।