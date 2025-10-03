दोस्ती के लिए महिला का पीछा कर तेजाब फेंकने की धमकी

प्रतापनगर थानान्तर्गत कायलाना रोड पर एक होटल में गरबा महोत्सव में शामिल होने आए एक युवक की मोपेड की डिक्की से 20 हजार रुपए व सोने का कड़ा चुरा लिया गया। चोर का पता नहीं लग पाया है। पुलिस के अनुसार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के पास निवासी कार्तिक परमार गत मंगलवार शाम कायलाना रोड पर होटल परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होने गया था। उसने मोपेड होटल के बाहर पार्किंग में खड़ी की थी। रात को वह बाहर आया और मोपेड संभाली तो डिक्की खुली नजर आई। उसमें रखे बीस हजार रुपए व 15 ग्राम सोने का कड़ा गायब था। उसने आस-पास तलाश के प्रयास किए, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया।