दोस्ती के लिए महिला का पीछा कर तेजाब फेंकने की धमकी

दोस्ती का दबाव
जोधपुर.
देवनगर थानान्तर्गत राजीव गांधी कॉलोनी में कुछ युवकों ने एक महिला का पीछा किया और दोस्ती करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, महिला के इनकार करने पर आरोपियों ने तेजाब फेंकने की धमकियां भी दी।
पुलिस के अनुसार एक महिला ने तीन नामजद और कुछ अन्य युवकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि युवक काफी दिन से उसका पीछा कर दोस्ती करने का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही महिला पर अश्लील छींटाकशी भी कर रहे थे। महिला के इनकार करने से गुस्साए युवकों ने तेजाब डालने की धमकियां भी दी। महिला ने परिजन को अवगत कराया। उन्होंने युवकों को उलाहना दिया था, लेकिन युवकों ने परिजन से मारपीट कर दी थी।
प्रतापनगर थानान्तर्गत कायलाना रोड पर एक होटल में गरबा महोत्सव में शामिल होने आए एक युवक की मोपेड की डिक्की से 20 हजार रुपए व सोने का कड़ा चुरा लिया गया। चोर का पता नहीं लग पाया है। पुलिस के अनुसार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के पास निवासी कार्तिक परमार गत मंगलवार शाम कायलाना रोड पर होटल परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होने गया था। उसने मोपेड होटल के बाहर पार्किंग में खड़ी की थी। रात को वह बाहर आया और मोपेड संभाली तो डिक्की खुली नजर आई। उसमें रखे बीस हजार रुपए व 15 ग्राम सोने का कड़ा गायब था। उसने आस-पास तलाश के प्रयास किए, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया।
