Stole Car : कार रोकी तो चोरी की निकली, एक वांटेड पकड़ा, तीन नम्बर प्लेटें मिली

जोधपुरPublished: Nov 23, 2022 11:24:57 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- यातायात पुलिस की सजगता, दो युवक गिरफ्तार, एक मादक पदार्थ तस्करी में वांटेड

- कार के यूपी से चोरी होने का अंदेशा

जोधपुर।

मण्डोर थाना पुलिस (Police station Mandore) ने यातायात पुलिस के सहयोग से बुधवार शाम मण्डोर ओवरब्रिज के पास चोरी के संदेह में एक कार जब्त कर दो युवकों को (traffic police caught stole car and two man) गिरफ्तार किया। कार से तीन तरह की नम्बर प्लेट जब्त की गई है।(stole car and two man caught)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) चैनसिंह महेचा (ADCP Chain singh mahecha) ने बताया कि यातायात पुलिस की इंटरसेप्टर के साथ एएसआइ गिरधारीसिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार व कांस्टेबल नदनसिंह शाम को मण्डोर पुल के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। तेज रफ्तार में आई एक संदिग्ध कार को रोका गया। एक युवक कार से उतरकर भाग गया। जबकि दो जनों को यातायात पुलिस ने पकड़ लिया। कार के नम्बर प्लेट और इंजन व चैसिस नम्बर की जांच की गई तो अलग-अलग पाए गए। इंजन व चैसिस नम्बर से कार के उत्तर प्रदेश से चोरी होने का पता लगा। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से दो और नम्बर प्लेटें मिली।

मण्डोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार व दोनों युवकों को थाने लाई। थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 102 में कार जब्त कर पीलवा निवासी कैलाश उर्फ केवल खींचड़ (19) पुत्र मांगीलाल बिश्नोई और सांवरीज में उदाणियों की ढाणी निवासी महेश गोदारा (26) पुत्र ओमप्रकाश बिश्नोई को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। कैलाश बिश्नोई चित्तौड़गढ़ पुलिस में एनडीपीएस एक्ट में वांटेड है।

