Stolen Car : ब्यावर से चोरी की लग्जरी कार पर भीलवाड़ा की नम्बर प्लेट

जोधपुरPublished: Mar 02, 2023 03:05:34 am Submitted by: Vikas Choudhary

- जांच करने पर चोरी की निकली कार, दो युवक गिरफ्तार, तीसरा फरार, 3.21 लाख रुपए व कार जब्त

यातायात पुलिस (Traffic police) ने पाली रोड (Pali Road) पर अमृता देवी तिराहे (Amrita Devi teeraha in Jodhpur) के पास जांच के दौरान बुधवार देर शाम चोरी की लग्जरी कार (Luxury stolen car seized in Jodhpur) के साथ दो युवकों को पकड़ा। कार से 3.21 लाख रुपए भी मिले। भगत की कोठी थाना पुलिस (Police station Bhagat ki kothi) ने चोरी की कार उपयोग में लेने पर दोनों को गिरफ्तार (two man arrested in stolen car) किया। एक अन्य फरार हो गया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) चैनसिंह महेचा ने बताया कि यातायात के एएसआइ प्रहलाद व अन्य सिपाही अमृतादेवी तिराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान भीलवाड़ा नम्बर की एक कार वहां आई। संदेह होने पर यातायता पुलिस ने कार रुकवाई। कार में तीन युवक सवार थे। पुलिस कार का चालान बनाने लगी। इतने में तीनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर जितेन्द्र व लेखाराम को पकड़ लिया। एक युवक भाग गया।

युवकों के भागने की वजह से पुलिस को संदेह हुआ। कार के चैसिस नम्बर से जांच की गई तो मालिक का नाम व मोबाइल नम्बर मिले। उनसे सम्पर्क करने पर सामने आया कि कार मालिक अजमेर के ब्यावर का है और कार ब्यावर से चोरी की गई थी। कार व दोनों युवकों को भगत की कोठी थाना पुलिस को सुपुर्द किए गए। चोरी का वाहन उपयोग में लेने का मामला दर्ज कर जोलियाली गांव निवासी जितेन्द्र पुत्र रामलाल बिश्नोई और पीपाड़ शहर में खोखरिया निवासी लेखाराम पुत्र दौलतराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। कार व उसमें मिले 3.21 लाख रुपए जब्त किए गए। तीसरे युवक की तलाश की जा रही है।