Sucide before marriage : शादी से चार दिन पहले युवक फंदे पर लटका

- सुसाइड नोट में लिखा, 'मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूं'

जोधपुर।

बनाड़ थानान्तर्गत (Police station Banar) नांदड़ी में बालाजी नगर और पांच सितारा होटल के पीछे किराए के कमरे में एक युवक ने पाइप पर फंदा लगाकर (young man sucide himself before 4 days of marriage) जान दे दी। चार दिन बाद ही उसकी शादी होने (4 Days before marriage young man sucide himself in Jodhpur) वाली थी। उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। (Raju Singh sucide himself before 4 days marriage in Jodhpur)

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मूलत: ओसियां तहसील के खिंदाकौर गांव हाल नांदड़ी में बालाजी नगर निवासी राजूसिंह (25) पुत्र दानसिंह ने किराए के कमरे में पाइप पर फंदे से लटककर जान दी है। बालाजी नगर में मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए वह पास ही किराए के कमरे में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रहा था। परिजन गांव में रहते हैं। उसने सुबह फोन नहीं उठाया तो परिजन को संदेह हुआ। उन्होंने पड़ोसी को कमरे में भेजा तो राजूसिंह फंदे पर लटका मिला। परिजन तुरंत जोधपुर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर आई। जांच के बाद शव नीचे उतारकर महात्मा गांधी अस्पताल भेजा। मृतक के चचेरे भाई गोपाल सिंह की तरफ से मर्ग दर्ज किया गया। तत्पश्चात पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा गया।

सुसाइड नोट मिला, कारण स्पष्ट नहींपुलिस का कहना है कि मृतक की 8 फरवरी को शादी होनी थी। घरवाले गांव में शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। बालाजी नगर में मकान का काम करवाया जा रहा था। जांच में मृतक के पास दो-तीन लाइन का एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा है कि वह दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए जान दे रहा है। इससे पुलिस को अंदेशा है कि वह शादी नहीं करना चाहता होगा।