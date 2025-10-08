Air Force Day: ब्रह्मोस से भी खतरनाक, इजराइली लॉरा से सुखोई बनेगा सुपरसोनिक मिनी बॉम्बर, कांपेगा पाकिस्तान

इससे सुखोई खुद मिनी बॉम्बर की तरह काम करेगा। ब्रह्मोस 300 किमी तक जबकि लॉरा की रेंज करीब 450 किमी है। जोधपुर के अलावा बाड़मेर के उत्तरलाई में भी मिग-21 की जगह सुखोई की स्क्वाड्रन तैनात की गई है। जोधपुर की स्क्वाड्रन उत्तरलाई की स्क्वाड्रन के बैकअप के तौर पर काम करती है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी।