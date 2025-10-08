Jhalawar: ‘ड्रग्स क्वीन’ के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

कार्रवाई के समय झालावाड़, अकलेरा और मनोहरथाना रेंज की वन विभाग टीमें मौजूद थीं। सुरक्षा के लिए सीओ साइबर मनोज सोनी के नेतृत्व में घाटोली, भालता और असनावर थानों की पुलिस, करीब 50 जवानों के साथ तैनात रही। सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी, राजेंद्र कुमार मीणा, और गश्ती अधिकारी विक्रम सिंह सहित पूरा वन अमला भी मौके पर मौजूद रहा।