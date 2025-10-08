Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar: ‘ड्रग्स क्वीन’ के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

Drug Smuggler Kamla Bai: कमला बाई ने जंगल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बना रखा था। उसे पहले नोटिस दिया गया था लेकिन आदेश की अवहेलना करने पर यह सख्त कार्रवाई की गई।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 08, 2025

Play video

वन भूमि पर अवैध कब्जा (फोटो: पत्रिका)

Forest Department Bulldozer Action: नशे के काले कारोबार में लिप्त और वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली ड्रग्स क्वीन कमला बाई पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। बुधवार सुबह वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने घाटोली इलाके में स्थित उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।

कमला बाई ने जंगल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बना रखा था। उसे पहले नोटिस दिया गया था लेकिन आदेश की अवहेलना करने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई उपवन संरक्षक सागर पंवार के निर्देशन में की गई।

कौन है कमला बाई?

कमला बाई, निवासी कंवरपुरा राजस्थान की जानी-मानी ड्रग्स तस्कर है। उसके खिलाफ स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर अपराध दर्ज हैं। अब तक उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं।

50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

कार्रवाई के समय झालावाड़, अकलेरा और मनोहरथाना रेंज की वन विभाग टीमें मौजूद थीं। सुरक्षा के लिए सीओ साइबर मनोज सोनी के नेतृत्व में घाटोली, भालता और असनावर थानों की पुलिस, करीब 50 जवानों के साथ तैनात रही। सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी, राजेंद्र कुमार मीणा, और गश्ती अधिकारी विक्रम सिंह सहित पूरा वन अमला भी मौके पर मौजूद रहा।

वन विभाग ने दिया था नोटिस

वन विभाग ने बताया कि पहले से नोटिस दिए गए थे लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की गई। अन्य अवैध अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी जारी है।

ये भी पढ़ें

जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम
कुचामन शहर
Gangster Virendra Charan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: ‘ड्रग्स क्वीन’ के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

झालावाड़

जिले के सबसे बड़े अस्पताल को फायर एनओसी ही नहीं, आग लगीतो संभालना होगा मुश्किल

झालावाड़

Rajasthan: प्रशासन का बड़ा एक्शन, मंदिर की 28 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर

झालावाड़

झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने पीड़ितों को ₹1 करोड़ की दी नकद सहायता, बैंक मैनेजर बुलाकर सीधा करा दी एफडी

Naresh Meena
झालावाड़

सच हुई मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, शुरू हो गई राजस्थान में तूफानी बारिश, कल इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.