Jhalawar: ‘ड्रग्स क्वीन’ के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

वन भूमि पर अवैध कब्जा (फोटो: पत्रिका)
Forest Department Bulldozer Action: नशे के काले कारोबार में लिप्त और वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली ड्रग्स क्वीन कमला बाई पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। बुधवार सुबह वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने घाटोली इलाके में स्थित उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।
कमला बाई ने जंगल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बना रखा था। उसे पहले नोटिस दिया गया था लेकिन आदेश की अवहेलना करने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई उपवन संरक्षक सागर पंवार के निर्देशन में की गई।
कमला बाई, निवासी कंवरपुरा राजस्थान की जानी-मानी ड्रग्स तस्कर है। उसके खिलाफ स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर अपराध दर्ज हैं। अब तक उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं।
कार्रवाई के समय झालावाड़, अकलेरा और मनोहरथाना रेंज की वन विभाग टीमें मौजूद थीं। सुरक्षा के लिए सीओ साइबर मनोज सोनी के नेतृत्व में घाटोली, भालता और असनावर थानों की पुलिस, करीब 50 जवानों के साथ तैनात रही। सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी, राजेंद्र कुमार मीणा, और गश्ती अधिकारी विक्रम सिंह सहित पूरा वन अमला भी मौके पर मौजूद रहा।
वन विभाग ने बताया कि पहले से नोटिस दिए गए थे लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की गई। अन्य अवैध अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया भी जारी है।
