Madan Dilawar: राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रखी यह शर्त !

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों के तबादलों के संबंध में बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि अब परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएगा। जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, केवल उन्हें ही राहत दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि गत कुछ समय में किए गए नवाचारों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।उन्होंने कहा कि सुधार जारी भी रहेगा। शिक्षामंत्री ने कहा कि 100 नंबर का जो विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है तो सामान्यत 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। 80 में से इधर 13 नंबर आ जाएं तो स्टूडेंट को पास मानते हैं क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर बन जाते हैं।
उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है कि सत्रांक में कितना भी दीजिए, लेकिन 80 में से 40 नंबर कम आएंगे तो गुरुजनों से पूछा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई। शिक्षामंत्री ने बताया कि उसके आधार पर ही हमारे पास सूचियां बन गई हैं। आगामी ट्रांसफर होंगे उसको आधार बनाया जाएगा। जो अच्छे नंबर लाए हैं, उनको राहत दी जाएगी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। 500 वर्षों से चल रहा राम मंदिर के निर्माण का इंतजार खत्म हुआ। आज करोड़ों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं और यह जो हमारे माथे का कलंक था वह मिट गया है। तीन तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई गई। वहीं भीलवाड़ा गरबा समिति द्वारा गरबा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधार कार्ड जैसे नियम जोड़े जाने को भी उन्होंने सही बताया। मंत्री ने कहा कि ऐसे नियम होने ही चाहिए।