Madan Dilawar: राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रखी यह शर्त !

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। 500 वर्षों से चल रहा राम मंदिर के निर्माण का इंतजार खत्म हुआ। आज करोड़ों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं और यह जो हमारे माथे का कलंक था वह मिट गया है। तीन तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई गई। वहीं भीलवाड़ा गरबा समिति द्वारा गरबा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधार कार्ड जैसे नियम जोड़े जाने को भी उन्होंने सही बताया। मंत्री ने कहा कि ऐसे नियम होने ही चाहिए।