Police : पुलिस की छवि खराब करने वालों को कमिश्नर (Commissioner) ने चेताया

- होटल में पुलिसकर्मियों के शराब पार्टी को लेकर जताई नाराजगी

- पुलिस लाइन में आयोजित सम्पर्क सभा में जवानों को दी चेतावनी

जोधपुर Published: September 24, 2022 11:21:45 pm

जोधपुर।

रातानाडा पुलिस लाइन (Police line) के सामने होटल में देर रात तक शराब पार्टी (Wine party) में दो कांस्टेबल के शामिल के मामले में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ (Police commissioner Ravi dutt Gaur) ने नाराजगी जताते हुए कमिश्नरेट के सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस की छवि खराब न करने के प्रति चेताया है। सम्पर्क सभा में पुलिस कमिश्नर ने जवानों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि आमजन में पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा (Those who tarnish the image of the police will not be spared) और कड़ी कार्रवाई होगी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी गलत व्यवहार या बर्ताव करता है और उससे पुलिस की छवि खराब होती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह है मामला

गौरतलब है कि गत शनिवार देर रात होटल में पार्टी थी। जिसमें दो कांस्टेबल भी शामिल हुए थे। दोनों देर रात तक शराब पार्टी में शामिल रहे थे। इतना ही एक सिपाही के शराब की गिलास लेकर होटल की सीढि़यों से उतरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। रात करीब एक बजे होटल के बाहर युवतियों से अभद्र व्यवहार करने वाले दो युवकों को सिपाहियों ने टोका तो विवाद हो गया था और कार चालक ने कांस्टेबल केसरसिंह के पांव पर गाड़ी चढ़ा दी थी। जिससे वह घायल हो गया था। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया था। सिपाहियों के दुराचर की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज को सौंपी गई है।

रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा के लिए कटौती का विरोध

सम्पर्क सभा में पुलिसकर्मियों ने रोडवेज की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिए तनख्वाह में से होने वाली कटौती बंद करने की मांग की। पुलिसकर्मियों ने कहा कि रोडवेज की सिर्फ साधारण बसों में ही नि:शुल्क यात्रा की सुविधा है। अन्य बसों में टिकट लेना पड़ रहा है। ऐसे में कटौती पूरी तरह बंद कराई जाए।

Looteri Dulhan : छह लाख में शादी कर जेवर लेकर भागी दुल्हन

- भोपाल से लुटेरी दुल्हन और शादी करवाने वाले दो गिरफ्तार

जोधपुर।

विवेक विहार थानान्तर्गत (Police station Vivek Vihaar) नंदवान गांव (Nanvaan village) में मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) के ठग गिरोह (Fraud gang) ने छह लाख रुपए (Six lakh Rs fraud case) के बदले पहले से शादी एक महिला की शादी एक कृषक से करवा दी। शादी के दो-ढाई महीने बाद ही महिला जेवर लेकर गायब (Looteri dulhan run away with jwellery after marriage) हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद भोपाल से लुटेरी दुल्हन सहित तीन जनों को शनिवार को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि नंदवान गांव में चावड़ों की ढाणी निवासी लूम्बाराम जाट शादी नहीं हो रही थी। गांव में रहने वाले खुमाराम की शादी दस साल पहले भोपाल में हुई थी। जिसके दो बच्चे भी हैं। लूम्बाराम ने उससे शादी के लिए बात की थी। दो-तीन माह पहले खुमाराम व भल्लाराम के साथ लूम्बाराम भोपाल गया था, जहां विकास कुन्तल व सहयोगी जगदीश उर्फ पण्डित मिले थे। तीन-चार लड़कियां देखने के बाद लूम्बाराम ने एक को पसंद किया। फिर तीनों गांव लौट आए थे। कुछ दिन बाद विकास और जगदीश गांव आए। संगीता शर्मा भी साथ थी। गत 5 जुलाई को नंदवान गांव के मंदिर में लूम्बाराम व संगीता की शादी कराई ग ई थी।बदले में विकास व जगदीश को छह लाख रुपए दिए गए थे।

ढाई महीने बाद 21 सितम्बर को संगीता घर से आभूषण लेकर फरार हो गई। तलाश के बावजूद न मिलने पर पीडि़त थाने पहुंचा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।

आरोपियों की तलाश में एएसआइ भगाराम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल दौलाराम, कांस्टेबल राजूराम, जगदीश, पप्पुराम, गोपाल की टीम भोपाल पहुंची, जहां तलाश के बाद तीन जनों को हिरासत में लेकर जोधपुर लाया गया।

पूछताछ के बाद मूलत: मध्यप्रदेश में सिहोर हाल छिंदवाड़ा के सिराठा निवासी विक्की उर्फ विकास कुंतल (34) पुत्र बाल किशन जाट, मूलत: एमपी में राजगढ़ हाल भोपाल निवासी जगदीश उर्फ पण्डित उर्फ पप्पू (49) पुत्र मांगीलाल सुथार और उड़ीसा में संबलपुर निवासी संगीता कुम्हार (35) पुत्री बिदेशी ताडी को गिरफ्तार किया गया। महिला से जेवर बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जबकि अन्य दोनों को रिमाण्ड पर लिया गया।

महिला कर चुकी है चार शादियां

शादी के बाद महिला ने लूम्बाराम को अवगत कराया था कि उसकी चार शादियां हो चुकी हैं।वह जयपुर में मूलचंद, भोपाल में संदीप नागर, सागर क्षेत्र में पथरिया गांव निवासी कालू से मोटी राशि लेकर शादी कर चुकी है।

गिरोह में महाराष्ट्र, उड़ीसा व एमपी की युवतियां

विकास व जगदीश महाराष्ट्र, उड़ीसा व मध्यप्रदेश की महिलाओं व युवतियों और महिलाओं से सम्पर्क कर गिरोह बनाते हैं। फिर इनके फोटो व आधार कार्ड स्कैन कर एडिट करने के बाद नाम-पते बदल देते हैं।फिर कुंवारे युवकों को भेजकर जाल में फंसाते हैं। पढ़ना जारी रखे

