Theft : बस में गांव से शहर आता और यह वारदात कर लौटता

- मकान के बाहर से बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद

जोधपुर Published: April 24, 2022 09:08:11 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस (Police station Kudi Bhagtasni) ने कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर-4 स्थित मकान के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चुराने के मामले में रविवार को एक युवक को गिरफ्तार किया। (Accused arrested in bike stone case) उससे बाइक भी बरामद (Stolen bike recovered) की गई है।

थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने बताया कि कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड (Kudi Bhagtasni housing board) के सेक्टर-4 निवासी अनिल परिहार की मोटरसाइकिल गत 5 अप्रेल की रात घर के बाहर से चुरा ली गई थी (bike stolen outside a house)। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। तलाश के दौरान हेड कांस्टेबल अरमोससिंह ने विवेक विहार (Vivek Vihaar) के मजदूर चौराहे के पास संदिग्ध नजर आए मोटरसाइकिल सवार सागर नाथ को पकड़ा। थाने लाकर पूछताछ व जांच की गई। उसके पास मिली बाइक अनिल परिहार के मकान के बाहर से चुराई गई थी। पुलिस ने पाली जिले में रोहट थानान्तर्गत डूंगरपुर निवासी सागर नाथ पुत्र टपानाथ को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद (Stolen bike recocvered) की गई।

पूछताछ में सामने आया कि वह वारदात के लिए वह बस से जोधपुर आया था और अनिल के मकान के बाहर से बाइक चुराकर गांव ले गया था।(Accused was came from village in bus and gone back with stolen bike)

कार्रवाई में थानाधिकारी सुमेरदान चारण (SHO Sumerdarn), हेड कांस्टेबल अरमोससिंह, कांस्टेबल करनाराम व शैतानराम भी शामिल थे। आरोपी सागर नाथ से जिले में होने वाली वाहन चोरियों के संबंध में जांच की जा रही है। आरोपी सागर नाथ से जिले में होने वाली वाहन चोरियों के संबंध में जांच की जा रही है।

