Theft : लाई गोदाम से कपड़ा चोरी का खुलासा

जोधपुरPublished: Mar 06, 2023 02:46:12 am Submitted by: Vikas Choudhary

- दो गिरफ्तार, दीवार फांदकर चुराया था एक लाख रुपए का कपड़ा

जोधपुर।

माता का थान थाना पुलिस (Police station Mata ka than) ने पहाडि़या बेरा के पास कपड़ा धुलाई के गोदाम से एक लाख रुपए का कपड़ा चोरी करने का खुलासा कर रविवार को दो युवकों को गिरफ्तार किया। इनसे चोरी का एक लाख रुपए का कपड़ा बरामद किया गया है। (two man arrested in coothes stolen case in)

पुलिस के अनुसार मदेरणा कॉलोनी में नाडी चौक निवासी मोहम्मद इरफान का पहाडि़या बेरा के पास कपड़े धुलाई का गोदाम है। जो गत 2 मार्च की रात 12 बजे वह गोदाम से घर गया था। वह दूसरे दिन सुबह सात-आठ बजे गोदाम आया और ताला खोलकर अंदर पहुंचाा, जहां कपड़े के पार्सल गायब थे। जो कोई चोर चुराकर ले गए थे। इनकी कीमत एक लाख रुपए बताई जाती है। चोर दीवार फांदकर गोदाम में घुसे थे। चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की गई। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी पहलूओं से जांच के आधार पर कुछ युवकों की पहचान की गई। तलाश के बाद नागौरी गेट भील बस्ती निवासी अरबाज 20 पुत्र मोहम्मद इस्माइल और कागा कागड़ी निवासी रणजीत 21 पुत्र लक्ष्मणराम मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही से चोरी का एक लाख रुपए का कपड़ा बरामद किया गया।

