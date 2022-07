Crime in Highcourt : नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करने पर हाईकोर्ट में क्लर्क को धमकी

- हाईकोर्ट परिसर में भिड़े दो मुंशी, एक मुंशी हिरासत में

जोधपुर Updated: July 07, 2022 07:56:48 pm

जोधपुर.

भाजपा की निलम्बित प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करने संबंधी वॉट्सऐप स्टेटस लगाने पर हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) परिसर में गुरुवार को दो एडवोकेट क्लर्क (मुंशी) आपस में भिड़ (Dispute in 2 Advocate clerk in Highcourt) गए। एक मुंशी ने दूसरे को उदयपुर हत्याकाण्ड जैसा हाल करने की धमकी दे (Threat to advocate clerk in Highcourt) डाली। मौके पर पहुंची कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मुंशी (FIR Registered from Highcourt munshi, another munshi caught by police) को हिरासत में लिया है।

थानाधिकारी सुमेरदान के अनुसार बाड़मेर के कल्याणपुर थानान्तर्गत डोली गांव निवासी मुंशी महेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने एक अन्य मुंशी जोधपुर के लायकान मोहल्ला निवासी सोहैल खान के खिलाफ नुपूर का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां देने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सोहैल को हिरासत में लिया है।

आरोप है कि महेन्द्र ने गत 6 जून को अपने वॉट्सऐप पर 'आई सपोर्ट नुपूर शर्मा' का स्टेटस लगाया था। इस पर एतराज जताते हुए सोहैल ने धमकी भरा संदेश (गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर कलम से जुदा) भेज दिया। उस समय हाईकोर्ट की छुट्टियां थी। इस बीच, गुरुवार को महेन्द्र व सोहैल हाईकोर्ट परिसर में आमने-सामने हो गए। दोनों एक-दूसरे से उलझ गए और जमकर तकरार हुई। इस दौरान सोहैल ने कथित रूप से उदयपुर हत्याकाण्ड जैसा हाल करने की धमकी दी। विवाद होता देख कई वकील व हाईकोर्ट कर्मचारी एकत्रित हो गए। हाईकोर्ट चौकी से पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहां महेन्द्र की ओर से मामला दर्ज कर सोहैल को हिरासत में लिया गया।

वकीलों ने की कार्रवाई की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ भी थाने पहुंचे और लिखित में शिकायत देकर सोहैल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसे भी पत्रावली में शामिल किया गया है।

