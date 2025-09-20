Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की जीत के बाद क्या बोले मंत्री गजेन्द्र शेखावत? Gen Z के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद और छात्रसंघ के जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव और इसका परिणाम जिस बड़े मतांतर के साथ आया है, यह इस बात का परिचायक है कि जेन-जी आज भी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के साथ में खड़ा है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 20, 2025

Gajendra Singh Shekhawat
Play video
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) छात्रसंघ चुनाव में जीत पर जोधपुर प्रवास के दौरान शनिवार को अपने आवास पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हम सब एकसाथ हैं। यह राष्ट्रवादी विचारधारा, सोच और विकसित भारत के संकल्प व सपने की जीत है। इसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सब छात्रों का अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद और छात्रसंघ के जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव और इसका परिणाम जिस बड़े मतांतर के साथ आया है, यह इस बात का परिचायक है कि जेन-जी आज भी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के साथ में खड़ा है। राष्ट्र के विकास की संकल्पना के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों के साथ कदमताल करने के लिए तैयार है, ना की भ्रांति फैला करके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके, उनके सामने चुनौती एवं प्रश्नचिह्न खड़े करके देश को असमंजस में डालने वाले लोगों के साथ है। यह परिणाम इस बात का परिचायक है कि देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी और देश का आने वाला भविष्य किस दिशा में सोचता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Bharti: अधिकारी बनने का सपना देखने वाले चपरासी बनने को क्यों तैयार, जानिए इसकी वजह
हनुमानगढ़
Rajasthan 4th Grade Bharti exam

कांग्रेस जिला अध्यक्ष की टिप्पणी पर पलटवार

वहीं कांग्रेस के जोधपुर जिला अध्यक्ष की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर अभद्र टिप्पणी से संबंधित सवाल पर शेखावत ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इस तरह की भाषा को मान्यता नहीं दी। उन्होंने लोकतंत्र में शुचिता और पवित्रता बनी रहे, ये बात कही। महात्मा गांधी, जिनके आदर्शों पर भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई, उन्होंने जीवन में संयम और वाणी में संयम की बात कही।

शेखावत ने कहा कि बाबा साहब और महात्मा गांधी के नाम की सौगंध लेकर राजनीति करने वाले लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको यह संस्कार वर्तमान में जो उनके नेता हैं, ये उनसे मिले हैं।

यह वीडियो भी देखें

कांग्रेस नेता भंडारी को दिया धन्यवाद

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता सुपारस भंडारी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने साहस के साथ में जो गलत है, उसको स्वीकार करते हुए क्षमा वीरस्य से भूषण का उदाहरण देते हुए अपने जिलाध्यक्ष से कहा कि इस तरह की भाषा के लिए उनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मैं बस इतना कहूंगा, हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के विषयों का प्रतिकार करने के संस्कार हमारे नेतृत्व ने नहीं दिए हैं। ऐसी भाषा पर कांग्रेस को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता चुनाव में इसका जवाब दे ही देगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कॉलेज जा रही छात्रा पर प्रेमी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गंभीर हालत में जयपुर रेफर
चूरू
knife attack in churu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की जीत के बाद क्या बोले मंत्री गजेन्द्र शेखावत? Gen Z के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.