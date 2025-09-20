दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की जीत के बाद क्या बोले मंत्री गजेन्द्र शेखावत? Gen Z के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद और छात्रसंघ के जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव और इसका परिणाम जिस बड़े मतांतर के साथ आया है, यह इस बात का परिचायक है कि जेन-जी आज भी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के साथ में खड़ा है। राष्ट्र के विकास की संकल्पना के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों के साथ कदमताल करने के लिए तैयार है, ना की भ्रांति फैला करके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके, उनके सामने चुनौती एवं प्रश्नचिह्न खड़े करके देश को असमंजस में डालने वाले लोगों के साथ है। यह परिणाम इस बात का परिचायक है कि देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी और देश का आने वाला भविष्य किस दिशा में सोचता है।