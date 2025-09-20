Rajasthan: कॉलेज जा रही छात्रा पर प्रेमी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

वहीं तारानगर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि युवती के साथ उसके पिछले 5-6 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल के दिनों में विवादों के कारण रिश्ते में दरार आ गई थी। इसी नाराजगी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।