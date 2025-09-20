Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Rajasthan: कॉलेज जा रही छात्रा पर प्रेमी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

वहीं तारानगर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि युवती के साथ उसके पिछले 5-6 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल के दिनों में विवादों के कारण रिश्ते में दरार आ गई थी।

चूरू

Rakesh Mishra

Sep 20, 2025

knife attack in churu
घटनास्थल और अस्पताल पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर से शनिवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज छात्रा पर प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दिनदहाड़े हुए इस हमले में युवती के शरीर पर गहरे घाव हो गए। युवती खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गई। इसके बाद युवती को एक युवक ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा प्रेक्टिकल परीक्षा देने के लिए कॉलेज जा रही थी। इस दौरान पंचायत समिति के पास गांव भलाऊ निवासी विकास ने उस पर पीछे से चाकू से हमला किया। आरोपी ने युवती के गले पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। हमले के बाद छात्रा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी।

हालत गंभीर

मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह देखा, तो वे तुरंत छात्रा की मदद के लिए दौड़े। एक युवक ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहीं अधिक खून बहने के चलते युवती को चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। वहां से स्थिति गंभीर होने पर जयपुर भेज दिया गया।

आरोपी हिरासत में

वहीं तारानगर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि युवती के साथ उसके पिछले 5-6 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल के दिनों में विवादों के कारण रिश्ते में दरार आ गई थी। इसी नाराजगी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

20 Sept 2025 04:02 pm

20 Sept 2025 04:00 pm

