Sucide : बैंक के कर्ज से परेशान ठेकेदार ने आत्महत्या की

जोधपुरPublished: Jan 02, 2023 12:42:01 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मकान के कमरे में फंदे पर लटका मिला, परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन जान नहीं बची

Sucide : बैंक के कर्ज से परेशान ठेकेदार ने आत्महत्या की

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi bhagtasni) झालामण्ड (Jhalamand) में राजेन्द्र नगर स्थित मकान में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर (Contractor hanging himself) जान दे दी। उसने मकान निर्माण के लिए लोन ले रखा था, लेकिन किस्तें चुका न पाने की वजह से परेशान होकर आत्महत्या की (Contractor sucide himself due to Home loan from bank)।

पुलिस के अनुसार राजेन्द्र नगर निवासी मनीष मेहरा मेघवाल (Contractor Manish Mehra hanging himself) (51) ने शनिवार रात घर के के प्रथम तल पर बने अपने कमरे में फंदा लगा लिया। घर में मौजूद परिजन कुछ देर में वहां आए तो उसे फंदे पर लटका पाया। फंदा काटकर परिजन तुरंत झालामण्ड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जान बचाने के प्रयास किए, लेकिन कुछ देर बाद मौत हो गई। परिजन शव घर ले आए, जहां से पुलिस को सूचना दी गई। शव मोर्चरी में भेजा गया। मृतक के पुत्र सौरभ मेहरा की तरफ से मर्ग दर्ज किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा।