Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी टूरिस्ट बस, 15 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतकों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो चुकी है। वहीं सभी शवों को जोधपुर भेज दिया गया है। गंभीर घायलों का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।