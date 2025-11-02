Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी टूरिस्ट बस, 15 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका
Rajasthan Phalodi Bus Accident: फलोदी जिले के मतोड़ा क्षेत्र में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे में टूरिस्ट बस के खड़े ट्रेलर में जा घुसने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दो गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मिली जानकारी के अनुसार बस जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर बीकानेर के कोलायत दर्शन के लिए गई थी। लौटते समय मतोड़ा क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर निवासी बताए जा रहे हैं। श्रद्धालु मुनि आश्रम के दर्शन और कार्तिक स्नान कर लौट रहे थे।
सूचना मिलने पर मतोड़ा थाना अधिकारी अमानाराम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। थाना अधिकारी अमानाराम ने बताया कि हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टूरिस्ट बस तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से बस खड़े ट्रेलर में जा घुसी।
हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मृतकों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो चुकी है। वहीं सभी शवों को जोधपुर भेज दिया गया है। गंभीर घायलों का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।
