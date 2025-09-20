Jodhpur: जोधपुर में सड़क धंसी, पत्थर से भरा ट्रक पलटा, बाइक दबी, 2 की जान बची, देखें हादसे का VIDEO

राजस्थान के जोधपुर में केएन कॉलेज के पास सड़क धंसने के बाद अब माता का थान में सड़क धंस गई। माता का थान सर्कल के पास शनिवार को सड़क धंसने से पत्थर के भारी भरकम ब्लॉक से भरा ट्रक पलट गया और पत्थर पास में से निकल रही बाइक पर गिर गए। इससे वहां हड़कम्प मच गया। गनीमत रही कि बाइक सवार दोनों युवकों की जान बाल-बाल बच गई।
माता का थान थानाधिकारी मानाराम ने बताया कि पत्थर के ब्लॉक से भरा एक ट्रक माता का थान होकर बनाड़ की तरफ जा रहा था। माता का थान सर्कल के पास पहुंचा तो अचानक सड़क धंस गई। बड़ा गड्ढा हो गया और पत्थर से भरा ट्रक का एक पहिया गड्ढे में चला गया। ट्रक पलट गया और पत्थर के ब्लॉक सड़क पर बिखर गए।
इस दौरान ट्रक के ठीक पास बाइक सवार दो युवक निकल रहे थे। ट्रक पलटते ही पत्थर के ब्लॉक बाइक पर गिर गए। दोनों युवकों ने समय रहते बाइक छोड़ी और दूर हटकर जान बचाई। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बाद में क्रेन बुलाकर पत्थर हटाए गए और फिर ट्रक सीधा कर बाहर निकाला जा सका। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
यह वीडियो भी देखें
सड़क धंसने के साथ ही ट्रक के पलटने से मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया। इससे बड़े हादसे की आशंका होने लगी। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर वाहन दूसरी तरफ से डाईवर्ट करवाए। गड्ढे को दुरस्त करने का काम शुरू किया गया है।