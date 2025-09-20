Jodhpur: जोधपुर में सड़क धंसी, पत्थर से भरा ट्रक पलटा, बाइक दबी, 2 की जान बची, देखें हादसे का VIDEO

इस दौरान ट्रक के ठीक पास बाइक सवार दो युवक निकल रहे थे। ट्रक पलटते ही पत्थर के ब्लॉक बाइक पर गिर गए। दोनों युवकों ने समय रहते बाइक छोड़ी और दूर हटकर जान बचाई। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बाद में क्रेन बुलाकर पत्थर हटाए गए और फिर ट्रक सीधा कर बाहर निकाला जा सका। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।